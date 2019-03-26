БКС поднял оценку GDR ТМК на 15%, подтвердив рейтинг "покупать"

"БКС Глобал Маркетс" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (ТМК) на 15% - до $7,5 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

По мнению аналитиков, бумаги ТМК выглядят очень привлекательно даже после недавнего скачка котировок, и эксперты подтверждают для них рекомендацию "покупать".

Как сообщалось, ТМК подписала соглашение с Tenaris о продаже 100% IPSCO Tubulars. Общая цена сделки составляет $1,209 млрд без учета денежных средств и долговых обязательств на балансе, но включает в себя $270 млн оборотного капитала.

"В результате сделки выручка и EBITDA ТМК в 2020 году (в 2019 году компания продолжит консолидировать результаты IPSCO до завершения сделки) могут снизиться на 24-25% против наших предыдущих прогнозов, при этом влияние на чистую прибыль должно быть менее существенным (наша оценка - снижение на 10%) из-за ожидаемого уменьшения процентных расходов, поскольку мы полагаем, что менеджмент продолжит реализовывать свою стратегию сокращения долга. Тем не менее ТМК все равно может стать дивидендной историей: по нашим расчетам, доходность FCF компании в 2020 году достигнет 25%, что позволяет ожидать привлекательной дивдоходности по бумагам ТМК, когда долговая нагрузка снизится", - следует из отчета "БКС Глобал Маркетс".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR ТМК, основанный на оценках аналитиков 4 инвестиционных банков, составляет $5,68 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $3,65 за штуку.