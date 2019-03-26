Валютный рынок не поддается панике - FxPro

"Фондовые рынки потеряли более 2.5% в ходе масштабной распродажи в конце прошлой недели, а в понедельник продолжили снижаться, - напоминает аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Все это происходило на страхах, что долговые рынки могут подавать реальный сигнал скорой рецессии в США. Однако мировые валютные площадки сохраняли спокойствие, и это, на наш взгляд, дает важный инсайд о настроениях рынка. При этом, инвесторы очень нервно восприняли частичную инверсию кривой доходности американских гособлигаций, и сейчас долговые рынки отмечают 75% вероятность снижения ставок ФРС в ближайший год, согласно инструменту FedWatch. Вчера в период наиболее интенсивной распродажи, этот показатель доходил даже до 100%".

При прочих равных, подобный пересмотр ожиданий вызвал бы резкое ослабление доллара, а он, напротив, продолжал наращивать свои позиции в конце той недели и несколько снизился лишь в понедельник, подчеркивает эксперт.

В целом, на валютном рынке не спешат поддаваться панике. Так, японская иена получила поддержку после укрепления ниже 110 за доллар. Ослабление национальной валюты поддержало спрос на активы Токийской фондовой биржи. Вместе с тем, швейцарский франк с середины прошлой недели стабилизировался вблизи 0.9930.

"Стоит отметить, что валюты развивающихся стран, наиболее подверженные падениям в случае рыночной паники, довольно быстро развернулись к росту, отбив значительную часть своих потерь. Таким образом, волна распродаж на фондовых рынках была спровоцирована, скорее, настороженным настроем инвесторов после продолжительного ралли, нежели обоснованными страхами. По крайней мере, это объяснение выглядит наиболее разумным в настоящий момент. Теперь же стоит обратить пристальное внимание на долговые рынки, где развитие давления на доходности долгосрочных американских гособлигаций способно вернуть настороженный настрой инвесторов", - резюмирует Александр Купцикевич.