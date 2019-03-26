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26 марта 2019 года 12:35
Citi снизил оценку ADR Мечела на 9%, оставив рейтинг "держать"
Citi понизил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Мечела" (MOEX: MTLR) с $2,7 до $2,45 за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Барри Эрлиха. Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг осталась без изменения. "В связи более высокими, чем мы ожидали ранее, издержками наш прогноз EBITDA "Мечела" в 2019-2020 годах был понижен в среднем на 12%, что привело к понижению прогнозной стоимости ADR "Мечела" до $2,45 за штуку", - пишет Б.Эрлих. Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $2,21 за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Мечел
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