Объявление "Магнита" о намерении выплатить щедрые дивиденды должно поддержать сентимент инвесторов в отношении акций компании - Газпромбанк

"Магнит планирует выплатить дивиденды в размере 166,78 руб. на акцию или 17 млрд руб. по итогам 2018 г. Годовое собрание акционеров пройдет 30 мая, дата закрытия реестра акционеров для участия в собрании – 7 мая. Дата, на которую определяются акционеры, имеющие право на получение дивидендов, – 14 июня. В прошлом году совет директоров Магнита утвердил положение о выплате дивидендов дважды в год – в январе и июне. По итогам 9М18 акционеры Магнита утвердили и выплатили дивиденды в размере 137,38 руб. на акцию (в сумме – 14 млрд руб.). Таким образом, по итогам 2018 г. в общей сложности Магнит направит на выплаты дивидендов более 90% от чистой прибыли за период. Дивидендная доходность составит 4,5% по локальным акциям и 3,6% – по ГДР. По нашему мнению, объявление о намерении выплатить щедрые дивиденды должно поддержать сентимент инвесторов в отношении акций компании", - указывает аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов.

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