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26 марта 2019 года 11:40

Рынок акций РФ превысил 2500п по индексу МосБиржи за счет роста нефти и ослабления рубля

Москва. 26 марта. Рынок акций РФ утром во вторник превысил рубеж 2500 пунктов по индексу МосБиржи за счет роста нефти и ослабления рубля, а также на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры после отката.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2501,65 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1227,44 пункта (-0,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) подросли в пределах 0,8%.

Доллар подорожал до 64,2 рубля (+0,11 рубля).

Повысился курс акций "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "Мосбиржи" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,7% "префы").

Просли бумаги "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%).

Индексы в США в понедельник показали смешанную динамику, настроения инвесторов оставались подавленными после опубликованных в конце прошлой недели данных об ухудшении ситуации в мировой экономике, сообщает MarketWatch. Кроме того, инвесторы продолжают оценивать ситуацию с доходностью американских гособлигаций и следить за корпоративными новостями.

В понедельник доходность 3-месячных гособлигаций США оказалась выше доходности 10-летних бумаг впервые с 2007 года, периода перед мировым финансовым кризисом. Инверсия считается одним предвестников рецессии в экономике США и говорит о том, что инвесторы в перспективе ждут снижения процентных ставок.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс в понедельник назвал терпеливую и выжидательную позицию американского ЦБ полностью обоснованной. В силу высокой неопределенности в мире сейчас невозможно сказать, будет ли следующим шагом Федрезерва снижение или повышение ставок, отметил он.

Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер заявил, что американскому ЦБ в этом году нужно повышать процентные ставки "самое большее" один раз, учитывая риски для экономики, в том числе со стороны Brexit (выхода Великобритании из Европейского союза).

Во вторник в Азии преобладал рост индексов, за исключением снижения фондовых индикаторов Китая (японский Nikkei 225 вырос на 2,2%, китайский Shanghai Composite снизился на 1,5%), плюсуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Рынки отыграли часть падения понедельника, которое стало максимальным с начала текущего года для Японии. На этой неделе рынки ждут возобновления американо-китайских переговоров о торговле, делегация представителей США нанесет визит в Китай. Кроме того, во вторник начался Боаоский азиатский форум ("восточный Давос") - основная конференция Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона для обсуждения экономических тем.

Нефть во вторник также дорожает на ожиданиях сокращения добычи крупнейшими производителями сырья. Кроме того, усиление напряженности в Венесуэле указывает на вероятность дальнейшего снижения поставок из этой страны, которая обладает крупнейшими в мире запасами нефти.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $67,15 за баррель (+0,5% и +0,3% накануне), майская цена WTI - $59,45 за баррель (+1,1% и -0,4% в понедельник).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, опубликованные накануне данные по деловому климату в Германии, оказавшиеся лучше прогнозов, несколько смягчили опасения, связанные с макроэкономическими рисками. В итоге волатильность на западных рынках сократилась, но остается выше средних значений за прошедшие два месяца.

Переговоры между США и КНР по вопросам торговли, а также серия голосований в парламенте Великобритании, исход которых определит формат выхода страны из состава ЕС, потенциально могут обеспечить рынок потоком новостей, способных повлиять на динамику глобальных фондовых индексов в течение ближайшей недели.

По оценке старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, индекс МосБиржи останется в боковике около ближайшего значимого уровня 2500 пунктов, драйверов для активных покупок российских акций пока нет. Вечером из статистики интерес представляет мартовский индекс потребительского доверия в США (17:00 МСК).

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, негативные настроения на глобальных рынках несколько ослабли. Если в пятницу на фоне слабых предварительных индексов деловой активности ЕС и США практически вся группа рисковых активов оказалась под заметным давлением, то в понедельник единой тенденции в США уже не наблюдалось, а в Азии начался отскок вверх.

Из позитивных моментов можно отметить комментарии в СМИ от источников, близких к китайской дипломатической группе, о подготовке саммита лидеров США и Китая на третью-четвертую неделю мая. Ближайший раунд торговых переговоров между странами должен пройти 28-29 марта.

Некоторое позитивное влияние на российские активы оказали результаты расследования спецпрокурора США Р.Мюллера о возможных связях избирательного штаба Д.Трампа с Россией (признаков сговора обнаружено не было), но в то же время санкционные риски для РФ сохраняются, а отношения между странами остаются далеко не самыми благоприятными (Палата представителей Конгресса США накануне потребовала от Госдепа оценить угрозы российского влияния в Венесуэле). Учитывая попытки отскока на глобальных рынках, во вторник индекс МосБиржи имеет шансы подняться в диапазон 2500-2520 пунктов.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что индекс МосБиржи имеет хорошие шансы закрепиться выше 2500 пунктов. Притоку средств нерезидентов на рынок способствует "успешность" для России расследования спецпрокурора США о связях Д.Трампа с Россией во время последних американских выборов.

Акции Сбербанка подобрались к сопротивлению 216 руб., и часть инвесторов может начать фиксировать хорошую прибыль, вкладываясь в другие бумаги. Однако если акции банка уйдут выше 218 руб., то им откроется дорога на 226 руб. Нефть Brent пока еще не отыграла пятничную просадку и находится чуть выше $67 за баррель. Однако текущее замедление роста является временным явлением, целью роста остается отметка $70 за баррель, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, сигналы с мировых фондовых площадок улучшились, однако негативом для российских энергетических компаний может стать принятие в Палате представителей США законопроекта о противодействии энергопоставкам России в Европу. Законопроект еще должен получить одобрение в Сенате и быть подписан Д.Трампом.

Поддержку мировым настроениям в целом оказывает восстановление доходности 10-летних облигаций США, а также отскок нефти Brent выше $67 за баррель. Благоприятным для нефтяного рынка фактором остается ограниченное предложение, а также недавние данные о сокращении буровой активности в США. Во вторник поздно вечером данные о запасах нефти и нефтепродуктов представит Американский институт нефти.

Для индексов МосБиржи и РТС ближайшими сопротивлениями выступают уровни 2505 и 1240 пунктов соответственно. С технической точки зрения препятствий для продолжения краткосрочного роста не наблюдается, внешний фон благоприятен для вложений в рискованные активы, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+4,1%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+3,3%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+2,8%), акции "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+2,6%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+2,1%).

Подешевели бумаги ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (-15,8%), ПАО "Владимирэнергосбыт" (MOEX: VDSB) (-4,3%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-2,1%).

Акции "Акрона" (MOEX: AKRN) просели на 0,4%, до 4530 рублей. Согласно вышедшему во вторник отчету за 2018 год по МСФО, EBITDA выросла на 24%, до 37,1 млрд рублей. В IV квартале, по расчетам, этот показатель составил 11,6 млрд рублей, увеличившись на 41% год к году и на 18% по сравнению с предыдущим кварталом.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 4,552 млрд рублей (из них 2,437 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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