Новый "бонд" "Ростелекома", вероятно, будет размещен с премией около 90 б.п. над суверенной кривой РФ - Уралсиб

"Ростелеком" сегодня, с 11:00 до 15:00 мск, принимает заявки инвесторов на выпуск серии 001Р-05R объемом 10 млрд руб. "Бонд" будет десятилетним, однако предусмотрена оферта через три года. Ориентир ставки первого купона заявлен в диапазоне 8,6–8,7% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 8,78–8,89% годовых и премии к кривой госбумаг около 90–100 б.п. В марте прошлого года "Ростелеком" продал выпуск серии 001Р04R на 10 млрд руб. под ставку купона 7,15% годовых. Сейчас эта бумага на вторичном рынке торгуется с доходностью 8,9% годовых на срок до оферты в марте 2024 г., что транслируется в спред к ОФЗ около 90 б.п. Мы полагаем, что новый "бонд" тоже будет размещен с премией около 90 б.п. над суверенной кривой РФ, что предполагает формирование книги заявок в нижней точке маркетируемого ориентира, то есть под ставку купона 8,6% годовых. Вторичное размещение новых облигаций запланировано на 3 апреля", - указывает аналитик Уралсиба Ольга Стерина.

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