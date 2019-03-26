Тинькофф банк возвращается на рынок рублевого долга со щедрым ориентиром - Уралсиб

"Сегодня, в то же время, что и "Ростелеком", проведет "букбилдинг" Тинькофф банк. Инвесторам будут предложены облигации серии 001Р-02R объемом 5–7 млрд руб., точный объем должен быть определен сегодня. Выпуск будет десятилетним, однако по нему планируется оферта через два или три года, точный срок будет установлен по результатам премаркетинга. Ориентир купона был заявлен в размере 9,5–9,75% годовых (доходность к оферте равна 9,73–9,99% годовых). Тинькофф банк не выходил на рынок рублевого долга два года, в последний раз разместив выпуск с офертой в апреле этого года объемом 5 млрд руб. под ставку купона 9,65% годовых. Если банк решит выставить по новому выпуску тоже двухлетнюю оферту, то маркетируемый ориентир купона предполагает премию над кривой ОФЗ около 205–230 б.п. В случае же трехлетней оферты ориентир транслируется в спред к ОФЗ около 190–215 б.п. Недавно Тинькофф опубликовал хорошую отчетность за 4 кв. 2018 г. по МСФО, согласно которой чистая прибыль достигла 8,1 млрд руб. за квартал и 27,1 млрд руб. за год (плюс 43% год к году). ROAE составил 81% и около 75% соответственно. После выплаты дивидендов в январе Н1.1 (на 1 февраля) равнялся 7,9%, Н1.2 – 11,3%, Н1.0 – 13,4%, однако у банка есть еще не аудированная прибыль, которая должна при учете в капитале 1-го уровня увеличить коэффициенты примерно на 2 п.п. На рынке в последнее время не было предложения облигаций банков, которые можно было бы сравнить с Тинькофф банком: размещались либо госбанки, либо "кэптивные" кредитные организации, по "бондам" которых были предусмотрены гарантии от глобальных материнских компаний. Все размещения в банковском секторе проходили с премией к ОФЗ порядка 75–115 б.п., не более. Тинькофф же маркетирует довольно щедрую премию к кривой госбумаг. Как нам кажется, для облигаций Тинькофф банка будет вполне достаточным спред к ОФЗ в размере 170 б.п.", - отмечает аналитик Уралсиба Ольга Стерина.

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