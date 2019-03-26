Оцениваем позитивно присвоение агентвом Fitch компании UC Rusal долгосрочного рейтинга «BB-» со «стабильным» прогнозом - БКС Глобал Маркетс

Fitch присвоило компании UC Rusal долгосрочный рейтинг «BB-» со «стабильным» прогнозом. Кроме того, старшим еврооблигациям RUALRU был также присвоен рейтинг «BB-».

"Ранее мы рекомендовали увеличивать позиции в еврооблигациях RUALRU в ожидании сужения спредов после восстановления кредитных рейтингов, - напоминает аналитик БКС Глобал Маркетс Мария Радченко. - Мы полагали, что компании будет присвоен рейтинг на уровне «BB-». Пространство для снижения доходности на данный момент не более 30 б.п., поскольку потенциал роста уже практически полностью реализован. Мы считаем, что S&P и Moody’s (по отдельности или оба) восстановят рейтинги компании в ближайшее время. Fitch рассчитывает на приемлемый уровень долговой нагрузки и поддержку благодаря доли в Норильском никеле. Fitch позитивно оценивает конкурентную позицию UC Rusal по стоимости в первом квартиле глобальной кривой себестоимости алюминия, вертикально интегрированный бизнеспрофиль с доступом к недорогой гидроэнергетике, а также лидирующие позиции на рынке. «Стабильный» прогноз обусловлен продолжающимся снижением долговой нагрузки компании и долей в Норильском никеле, которая обеспечивает значительные дивиденды и покрывает залоги по обязательствам".

Fitch прогнозирует положительную динамику свободного денежного потока в ближайшей перспективе, подчеркивает эксперт. FCF может быть частично направлен на дальнейшее сокращение долга. Fitch отметило, что UC Rusal успешно осуществлял операции, находясь под санкциями США, и влияние на кредитный профиль было ограниченным. Аналитики агентства полагают, что в дальнейшем UC Rusal будет постепенно восстанавливать утраченные позиции, продавая алюминий на спотовом рынке, а также заключая новые контракты с клиентами, у которых еще нет договоров на 2019 г. Среди рисков Fitch отмечает рост цен на сырье, что будет оказывать давление на рентабельность, и снижение цен на алюминий (по данным агентства, цены на LME на 2019 г. составляют в среднем USD 2 000/т, -6% г/г). Несмотря на то, что долговая нагрузка, вероятно, увеличится в 2019 г., у Fitch нет опасений, поскольку дивиденды от Норильского никеля служат фактором поддержки.