Внешняя конъюнктура для российского рубля улучшилась - ВТБ Капитал

"Новость о том, что спецпрокурор Мюллер не нашел доказательств сговора Дональда Трампа с Россией, улучшила внешнюю конъюнктуру для российского рубля. Другим фактором поддержки стало восстановление позиций валют развивающихся стран. На этом фоне рубль почти полностью отыграл понесенные в пятницу потери, укрепившись на 1,0%, до 63,98 к доллару. Вместе с тем российские экспортеры, пройдя пик налоговых платежей, уменьшили продажи иностранной валюты, о чем свидетельствует сокращение объема сделок в USDRUB_TOM до 2,8 млрд долл. по сравнению с 4,2 млрд долл. в пятницу", - указывают аналитики ВТБ Капитал.