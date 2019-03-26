Премия к кривой ОФЗ нового Ростелеком-001P-5R должна быть в диапазоне 75-85 б.п., рекомендуем участвовать в размещении - БКС Глобал Маркетс

"Сегодня, 26 марта, Ростелеком собирает заявки на размещение новых 10-летних рублевых облигаций Ростелеком-001P-5R с офертой через 3 года и объемом RUB 10 млрд. Ориентир ставки купона объявлен в диапазоне 8.60-8.70%, что соответствует доходности к оферте на уровне 8.78-8.89%. Справедливая доходность – 8.60-8.70%, купон – 8.40-8.50%. У Ростелекома в обращении 5 выпусков облигаций, но относительно ликвидны более длинные Ростелеком-001P-3R (YTP 8.65%) и Ростелеком-001P-4R (YTP 8.77%), премия которых к кривой ОФЗ составляет 80-90 б.п. По нашему мнению, премия к кривой ОФЗ нового Ростелеком-001P-5R должна быть в диапазоне 75-85 б.п., что предполагает справедливую доходность к оферте 8.60-8.70% и купон 8.40-8.50%. Мы считаем ориентиры организаторов привлекательными и рекомендуем участвовать в размещении", - обращает внимание инвесторов аналитик БКС Глобал Маркетс Юрий Голбан.