Евробонды "РусАла" имеют потенциал дальнейшего снижения доходности - Уралсиб

"Евробонды "РусАла" вчера показали разнонаправленную динамику в пределах 0,2 п.п. и пока не отреагировали на новость о возвращении рейтинга агентством Fitch на уровень "BB-" c нейтральным прогнозом (это тот же рейтинг, который был до введения санкций в апреле прошлого года). Еврооблигации "РусАла" уже значительно восстановились в цене после снятия санкций и сейчас торгуются с доходностями 5,8–5,9%, но еще имеют потенциал снижения доходности, который составляет около 20 б.п. Вполне возможно, что после возвращения рейтинга он может реализоваться, поскольку наличие рейтингов увеличивает количество потенциальных инвесторов", - отмечают в Уралсибе.