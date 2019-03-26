EUR/USD торгуется в районе отметки 1,131 - "Нордеа Банк"

"Утром во вторник на глобальных площадках наблюдается сдержанный интерес в отношении рисковых активов после пятничных распродаж. Пара EUR/USD торгуется в районе отметки 1,131. Поддержку европейской валюте вчера оказала публикация немецкого индекса деловых ожиданий IFO, который увеличился сильнее ожиданий аналитиков. Напомним, что в пятницу были опубликованы катастрофически слабые данные по PMI в Германии, поэтому восстановление индекса IFO вчера добавило оптимизма на рынок, свидетельствуя о том, что ситуация в европейской экономике может оказаться лучше, чем думают участники рынка. Тем не менее, пока рано делать однозначные выводы, поэтому рынки продолжат пристально следить за данными по экономике Еврозоны. Вчера вечером британский парламент принял решение о проведении голосования по альтернативным сценариям выхода Великобритании из состава ЕС, перехватив инициативу по данному вопросу у премьер-министра Т. Мэй. Голосование состоится в среду, и любые варианты, такие как проведение повторного референдума, сохранение членства в таможенном блоке ЕС или выход Британии из состава блока без соглашения, возможны по его итогам. Неопределенность по Brexit вновь достигла крайне высокого уровня, делая фунт весьма уязвимым. Сегодня внимание участников рынка будет направлено на данные по потребительской уверенности и рынку недвижимости в США. В условиях, когда в поле зрения участников рынка вернулись опасения относительно перспектив роста американской экономики, даже второстепенная статистика приобретает значимость", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".