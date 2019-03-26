Нефть торгуется в узком диапазоне на нейтральном внешнем фоне - "Нордеа Банк"

"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов вторника демонстрируют рост, следуя динамике прошедшего торгового дня. Третью неделю фьючерсы на нефть находятся в районе максимальной отметки с ноября 2018г. Положительно на котировки влияет действующая сделка ОПЕК+, заключённая в декабре прошлого года для поддержания баланса спроса и предложения на нефтяном рынке. Поддержку котировкам также оказывает политическая напряженность в Венесуэле, в результате которой страна может еще сильнее сократить поставки сырья. Тем не менее, существующие опасения относительно роста мировой экономики ограничивают потенциал увеличения цен на нефть. Сегодня в вечерние часы внимание участников рынка будет направлено на предварительные данные по коммерческим запасам нефти в США от Американского института нефти (API). Краткосрочные ориентиры на Brent $66.5-$68.5/bbl", - комментируют ситуацию на рынке нефти эксперты "Нордеа Банка".