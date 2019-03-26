Рубль пока останется в диапазоне 64.00-64.50/USD - РФПИ

"Рубль в понедельник вырос на 0.9% к USD до отметки 64.00/USD после существенного снижения в пятницу на фоне массированного risk-off на глобальных рынках и снижения нефти. Восстановить позиции рублю помогла стабилизация глобальных настроений, а также новости из США о том, что расследование спецпрокурора Мюллера не нашло доказательств сговора между командой президента Трампа и российскими официальными лицами во время выборов 2016 года. Вместе с тем, какого-то существенного пересмотра риск-премии по РФ это пока не вызвало, учитывая, что Конгресс США вполне способен продолжить свою антироссийскую линию. Факт выплаты основных экспортных налогов также, вероятно, поддержал рубль, и значимость этого фактора может сохраниться до четверга, когда компании будут выплачивать сезонно-высокие платежи по налогу на прибыль. Полагаем, что рубль пока останется в диапазоне 64.00-64.50/USD, но при улучшении внешнего фона возможны попытки вернуться к уровням крепче 64/USD", - указывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.