Рубль может консолидироваться в диапазоне 64-64,5 за доллар - Росбанк

"С окончанием основных налоговых выплат поводов для значительного укрепления рубля со стороны внутренних факторов осталось немного. При этом со стороны внешних рынков российская валюта может немного выиграть от очередной порции слабых данных в Европе и США в конце недели. Однако "краеугольным камнем" продолжает оставаться санкционная тема, а именно, насколько пристально правительство США будет всматриваться в детали доклада Мюллера. Тем не менее, мы не ожидаем быстрых и решительных шагов, полагая, что в краткосрочной перспективе рубль имеет шансы консолидироваться в диапазоне 64-64,5 за доллар", - указывают аналитики Росбанка.