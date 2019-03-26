В текущей конъюнктуре ОФЗ срочностью 5-10 лет смотрятся привлекательно для покупки - Промсвязьбанк

"На фоне улучшения рыночной конъюнктуры корпоративные заемщики активно размещают новые выпуски облигаций. Сбор заявок на этой неделе проводят Тинькофф Банк (Ва3/–/ВВ-), Россельхозбанк (Ba1/–/BB+), Ростелеком (–/BB+/ВBB-), АФК Система (–/В+/ВВ-), Еврохим (Ва2/ВВ/ВВ). Мы рекомендуем обратить внимание на предложение Ростелекома (–/BB+/ВBB-), сбор заявок проходит 26 марта. Выпуск с 3-х летней офертой предлагается с доходностью 8,78 - 8,89% годовых, что содержит премию к ОФЗ в размере 105 – 116 б.п. Справедливый уровень премии по бумаге мы оцениваем не более 90 б.п. Во втором эшелоне интересно смотрится новый 3-летний бонд Еврохима (YTP 9,10- 9,31%), содержащий премию 137 – 158 б.п. к кривой ОФЗ. В текущей конъюнктуре ОФЗ срочностью 5-10 лет смотрятся привлекательно для покупки. На горизонте квартала ожидаем снижения доходности 10-летнего бенчмарка в диапазон 8,00 - 8,15% годовых", - комментирует ситуацию на рынке долговых обязательств аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.