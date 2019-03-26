Рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов вторника

Москва. 26 марта. Доллар США лишь слегка повышается, евро немного снижается на "Московской бирже" во вторник утром; рубль незначительно укрепляется к бивалютной корзине на фоне опережающего роста в паре с евро и дорожающей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64,01-64,1 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 64,09 руб./$1 (+0,8 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро опустился до 72,46 руб./EUR1 (-5,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 2,06 копейки к уровню закрытия понедельника, до 67,86 рубля.

Доллар при этом оказался на 40,68 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 46,79 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь немного меняется к доллару и евро на старте торгов вторника после уверенного роста накануне. Поддержку рублю оказывает дорожающая нефть и остаточные продажи валюты перед выплатой последнего в этом месяце налога (в четверг, 28 марта, компании-экспортеры будут выплачивать налог на прибыль).

Цены на нефть эталонных марок повышаются во вторник. Поддержку рынку продолжают оказывать ожидания сокращения добычи крупнейшими производителями сырья, отмечает MarketWatch. Кроме того, усиление напряженности в Венесуэле указывает на вероятность дальнейшего снижения поставок из этой страны, которая обладает крупнейшими в мире запасами нефти.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подорожали на 0,15% - до $66,91 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли к этому времени на 0,65% - до $59,2 за баррель.