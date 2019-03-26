Падение экспорта из Ирана и Венесуэлы дает дополнительную поддержку ценам на нефть - БКС

"В понедельник нефтяные "бенчмарки" демонстрировали разнонаправленную динамику, в результате чего спред между сортами расширился и вновь удерживается выше $8 за баррель. В целом котировки остались примерно на прежнем уровне. Фьючерсы на Brent торгуются в прежнем "боковом" диапазоне, ближайшая поддержка находится на уровне $66, сопротивление можно ожидать на отметке $68,6 за баррель. После усиления опасений на рынке из-за замедления мировой экономики покупатели стали менее активны. Агентство Reuters сообщает со ссылкой на наблюдения аналитика Джона Кемпа, что ранее (на неделе до 19 марта) хедж-фонды и другие управляющие активами были более агрессивны и нарастили совокупную "бычью" позицию по деривативам на нефть до 658 млн баррелей. Недельное увеличение чистых длинных позиций стало самым большим с августа 2018 г., давая позитивный сигнал для динамики цен в течение следующих шести месяцев. Соотношение длинных позиций к коротким составило 5:1 против 2:1 в начале года. Максимальный уровень превышения длинных позиций был зафиксирован на уровне 12:1 в сентябре, когда рынок ожидал значительного падения иранского экспорта из-за санкций. Тема иранских санкций остается актуальной и на сегодняшний день. В мае истекает срок исключений для импортеров иранской нефти. Пока неизвестно, будут ли эти исключения продлены и на каких условиях. Источники СМИ говорят, что Штаты устроит снижение экспорта из исламской республики на 1 млн баррелей в сутки. В таком случае целевой уровень, по данным Refinitiv Eikon, уже практически достигнут, так как по информации агентства в марте экспорт из Исламской республики составил около 1-1,1 млн б/с. Для нефтяного рынка падение экспорта из Ирана и еще одной подсанкционной страны - Венесуэлы - дает дополнительную поддержку за счет снижения рыночного предложения. В совокупности с сокращением добычи странами-участниками ОПЕК+ эти факторы создают позитивный сентимент на рынке и поддерживают цены, несмотря на угрозу замедления мировой экономики. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки Brent торгуются ростом на +0,34% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии", - комментирует ситуацию эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.