Пара доллар/рубль в ближайшие дни может консолидироваться вблизи отметки 64 руб./долл. - Промсвязьбанк

"На текущий момент рубль находится вблизи своих равновесных значений, а его динамика в первую очередь определяется общим риск-аппетитом на глобальных рынках, - констатирует эксперт Промсвязьбанка Михаил Поддубский. - Вчера российские компании выплачивали НДС, НДПИ, акцизы, соответственно, локальная поддержка для рубля со стороны налогового периода также практически исчерпала себя (налоговый период завершится в четверг уплатой налога на прибыль). Из факторов риска вновь обратим внимание на риски геополитического характера. На фоне обострения ситуации в Венесуэле вчера Палата Представителей США потребовала от Госдепа оценить угрозы российского влияния в южноамериканской стране, а госсекретарь М.Помпео отметил, что «Россия усугубляет напряженность», и «США и другие страны региона не будут бездействовать». При этом на текущий момент значимого влияния на рубль данные риски пока не оказывают. Пара доллар/рубль вернулась к отметке в 64 руб./долл. и может консолидироваться вблизи данного рубежа в ближайшие пару дней. Явных драйверов для сильного направленного движения в рубле, на наш взгляд, пока недостаточно".