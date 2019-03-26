Нефть пока останется в диапазоне 66-68 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Нефть остается в обозначенном диапазоне 66-68 долл./барр. Вчера во второй половине дня интерес к сырью несколько восстановился, что привело к росту котировок нефти выше 67 долл./барр. Новостной фон пока без особых событий, завтра в фокусе традиционная статистика по запасам. Ждем нефть пока в диапазоне 66-68 долл./барр., а учитывая все-таки оживление спроса в связи со стартом автомобильного сезона, а также крепкий фундаментал, рассчитываем на подъем к 70+ долл./барр. в следующем месяце", - указывает специалист Промсвязьбанка Екатерина Крылова.