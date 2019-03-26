На данном этапе основная поддержка в паре рубль/доллар находится на отметке 63,90 - ГК "ФИНАМ"

"Вчера российская валюта завершила торги на отметке 64,08 укрепившись на 0,89% по отношению к американскому доллару.

Формальным поводом для позитивной динамики рубля послужила информация о завершении расследования спецпрокурора Мюллера, так и не нашедшего никаких доказательств сговора Трампа с Кремлем в ходе президентской кампании 2016 года. Однако, на мой взгляд, основными драйверами были отскочившие от пятничных минимумов цены на нефть и ослабивший свои позиции на глобальном рынке доллар. На данном этапе основная поддержка в паре рубль/доллар находится на отметке 63,90, при преодолении которой рубль получит еще один шанс протестировать уровень 63. В противном случае российская валюта отправится к верхней границе диапазона - 65", - отмечает аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов.