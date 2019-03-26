Утренние прогнозы: индекс МосБиржи попытается во вторник "зацепиться" за отметку 2500

Внешний фон перед началом торгов во вторник аналитики оценивают как слабо позитивный и ждут незначительного повышения фондовых индексов в начале сессии.

"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "Российский рынок акций в понедельник продемонстрировал скромный рост на 0,2% по индексу ММВБ, вновь приблизившись к отметке в 2500 пунктов. Теоретически, некоторое позитивное влияние на всю группу российских активов могло быть оказано обнародованием результатов расследования спецпрокурора США Р. Мюллера о возможных связях избирательного штаба Д. Трампа с Россией (признаков сговора обнаружено не было), но в то же время санкционные риски для РФ сохраняются, а отношения между странами остаются далеко не самыми благоприятными (вчера Палата Представителей США потребовала от Госдепа оценить угрозы российского влияния в Венесуэле). Учитывая попытки отскока на глобальных рынках, сегодня индекс МосБиржи имеет шансы "забраться" в диапазон 2500-2520 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать слабо позитивным. Азиатские рынки пытались ликвидировать потери предыдущего дня, хотя в Китае преобладали продажи. Сырьевые валюты, как и сырьевые контракты, демонстрируют разнонаправленную динамику. Тем не менее, данного фона может оказаться вполне достаточно, чтобы отечественный индекс МосБиржи попытался вернуться за отметку 2500 пунктов, а рубль продавил доллар ниже 64 рублей".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным повышением порядка 0,1-0,3%, в районе 2500-2505 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2490, 2480 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2510, 2520 пунктов. После умеренно позитивного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние "бокового" движения около ближайшего значимого уровня 2500 пунктов. Состояние внешнего фона пока не настолько благоприятное, чтобы стимулировать активные покупки в российских акциях".

"БКС Брокер" (Василий Карпунин): "Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские рынки после нашего закрытия в понедельник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 растут на 0,30%, нефть Brent в плюсе на 0,13%. С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи, скорее всего, пройдет совсем рядом с уровнем закрытия понедельника".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Ситуация на внешних рынках во вторник перед открытием российского фондового рынка складывается, на наш взгляд, нейтральная. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы меняются разнонаправленно, цены на нефть стабильны после снижения накануне. Мы не исключаем попыток закрепиться выше уровня 2500 пунктов по индексу МосБиржи в ходе сегодняшних торгов, в целом ожидаем консолидации на текущих уровнях. Интереса сегодня заслуживает реакция мирового сообщества на решение США признать суверенитет Израиля над частью аннексированной территории Сирии".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможно продолжение наметившегося повышения по индексу РТС. Опубликованные вчера данные по деловому климату в Германии, оказавшиеся лучше прогнозов, несколько смягчили опасения, связанные с макроэкономическими рисками. В итоге волатильность на западных рынках сократилась, но остается выше средних значений за прошедшие два месяца. Переговоры между США и КНР по вопросам торговли, а также серия голосований в парламенте Великобритании, исход которых определит формат выхода страны из состава ЕС, потенциально могут обеспечить рынок потоком новостей, способных повлиять на динамику глобальных фондовых индексов в течение ближайшей недели. На валютном рынке в начале торгов возможно тестирование отметки 64 по паре доллар-рубль на фоне признаков восстановления готовности инвесторов к принятию риска".

Алор Брокер (Алексей Антонов): "Сегодня с утра внешний фон говорит в пользу того, что рост рынка акций в целом продолжится. Таким образом, после первой неудачной попытки закрепиться выше уровня 2500 пунктов у индекса МосБиржи есть все возможности сделать это на втором заходе. Откроемся сегодня мы выше этой отметки".