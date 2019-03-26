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Главная / Мнения аналитиков / Не исключаем попыток закрепиться выше уровня 2500 пунктов по индексу МосБиржи - Инвестиционная палата
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26 марта 2019 года 09:45
Не исключаем попыток закрепиться выше уровня 2500 пунктов по индексу МосБиржи - Инвестиционная палата
"Ситуация на внешних рынках во вторник перед открытием российского фондового рынка складывается, на наш взгляд, нейтральная. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы меняются разнонаправленно, цены на нефть стабильны после снижения накануне. Мы не исключаем попыток закрепиться выше уровня 2500 пунктов по индексу МосБиржи в ходе сегодняшних торгов, в целом ожидаем консолидации на текущих уровнях. Интереса сегодня заслуживает реакция мирового сообщества на решение США признать суверенитет Израиля над частью аннексированной территории Сирии", - отмечает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.
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26 марта 2019 года 16:05
Российский рынок, скорее всего, закрепится выше отметки 2500 пунктов по индексу МосБиржи - "Открытие Брокер"
"Отечественные акции продолжают отыгрывать позитивный итог расследования в США по возможной связи Д. Трампа и Москвы. В качестве индикатора снижения рисков внешних ограничений вновь выступают акции Сбербанка, которые дорожали на 1,8%. Акции нефтяников вернулись к росту за счёт повышения котировок... читать дальше
.26 марта 2019 года 15:44
Рубль слегка дешевеет к доллару и евро на дневных торгах в условиях завершения налогового периода марта
Москва. 26 марта. Доллар США ускорил рост после незначительного укрепления при открытии торгов, евро продолжает немного укрепляться на "Московской бирже" во вторник днем; рубль слабеет к бивалютной корзине в условиях завершения основных налоговых выплат марта. читать дальше
.26 марта 2019 года 15:43
"Курс фунт/доллар после падения до отметки 1,3156 вырос до уровня 1,3259. Исходя из последних событий, третье голосование в британском парламенте о соглашении по Брекситу, предлагаемом правительством, может состояться в четверг. Некоторую поддержку курсу фунта оказывает тот факт, что группа... читать дальше
.26 марта 2019 года 15:18
"С технической точки зрения, картина на рынке акций пока остаётся нейтральной. Да, пока сохраняется вероятность дальнейшего роста ещё на 2-3%, но времени остаётся не так много. С прицелом на апрель стоит готовиться к коррекции. Продолжаем пристально следить за важной отметкой 2450 пунктов по... читать дальше
.26 марта 2019 года 14:58
Динамика экономики Германии находится под воздействием разнонаправленных сил, что, по мнению экономиста Julius Baer Дэвида Коля, проявляется в нестабильности и асинхронности движения различных индикаторов. Так, индекс деловых настроений PMI на прошлой неделе упал до минимума с периода европейского... читать дальше
.26 марта 2019 года 14:44
Замедление экономики РФ и риск новых санкций оказывают давление на рынок акций - ИК "Ренессанс Капитал"
Замедление темпов роста ВВП РФ до 1,2% в 2019 году, а также неизменно высокие санкционные риски снижают инвестиционную привлекательность российского фондового рынка и оказывают давление на котировки акций, говорится в обзоре ИК "Ренессанс Капитал". С одной стороны, российский фондовый рынок... читать дальше
.26 марта 2019 года 14:33
Страх надвигающейся рецессии в США охватил рынок Восстановительный рост американских акций, с которого начался этот год и который позже перерос в эйфорию на фоне смягчения риторики ФРС и надежд на урегулирование торгового конфликта между Китаем и США, похоже, имеет все меньше шансов на продолжение,... читать дальше
.26 марта 2019 года 14:17
Акции стран с развивающейся экономикой (emerging markets, EM) продолжат рост, который они демонстрируют с начала текущего года, в связи с ослаблением доллара США, полагают аналитики Credit Suisse. Они повысили прогноз индекса MSCI Emerging Market на конец 2019 года до 1150 пунктов с ранее... читать дальше
.26 марта 2019 года 13:58
Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) со 106 рублей до 83 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Сергея Либина. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "покупать" до "держать". "Снижение оценки связано с повышением... читать дальше
.26 марта 2019 года 13:37
"Фондовые рынки потеряли более 2.5% в ходе масштабной распродажи в конце прошлой недели, а в понедельник продолжили снижаться, - напоминает аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Все это происходило на страхах, что долговые рынки могут подавать реальный сигнал скорой рецессии в США. Однако мировые... читать дальше
.26 марта 2019 года 13:17
"БКС Глобал Маркетс" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (ТМК) на 15% - до $7,5 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. По мнению аналитиков, бумаги ТМК выглядят очень привлекательно даже после недавнего скачка... читать дальше
.26 марта 2019 года 12:50
Объявление "Магнита" о намерении выплатить щедрые дивиденды должно поддержать сентимент инвесторов в отношении акций компании - Газпромбанк
"Магнит планирует выплатить дивиденды в размере 166,78 руб. на акцию или 17 млрд руб. по итогам 2018 г. Годовое собрание акционеров пройдет 30 мая, дата закрытия реестра акционеров для участия в собрании – 7 мая. Дата, на которую определяются акционеры, имеющие право на получение дивидендов, – 14... читать дальше
.26 марта 2019 года 12:39
На котировки нефти оказывает наиболее существенное влияние усиление страхов приближения глобальной рецессии - Банк "Санкт-Петербург"
"В условиях глобального снижения аппетита инвесторов к рисковым активам из-за опасений приближения рецессии цена нефти Brent после пятничного падения более чем на 2% (до $66,2/барр. в моменте) вчера умеренно восстанавливалась. Сегодня продолжает укрепляться, торгуясь выше $67,5/барр. США... читать дальше
.26 марта 2019 года 12:35
Citi понизил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Мечела" (MOEX: MTLR) с $2,7 до $2,45 за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Барри Эрлиха. Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг осталась без изменения. "В связи более высокими, чем мы ожидали... читать дальше
.26 марта 2019 года 12:25
"Вчера совет директоров Магнита рекомендовал финальные дивиденды за 2018. Они составят 166.78 руб. на акцию, что соответствует доходности 4.5%. Общая сумма к выплате составит 17 млрд руб. Дата закрытия реестра намечена на 14 июня. В прошлом году группа уже рекомендовала промежуточные дивиденды в... читать дальше
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