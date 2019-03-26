Не исключаем попыток закрепиться выше уровня 2500 пунктов по индексу МосБиржи - Инвестиционная палата

"Ситуация на внешних рынках во вторник перед открытием российского фондового рынка складывается, на наш взгляд, нейтральная. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы меняются разнонаправленно, цены на нефть стабильны после снижения накануне. Мы не исключаем попыток закрепиться выше уровня 2500 пунктов по индексу МосБиржи в ходе сегодняшних торгов, в целом ожидаем консолидации на текущих уровнях. Интереса сегодня заслуживает реакция мирового сообщества на решение США признать суверенитет Израиля над частью аннексированной территории Сирии", - отмечает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.