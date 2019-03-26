Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут продолжить умеренный рост

Москва. 26 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут продолжить умеренный рост на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры и сохранения спроса на рублевые активы после известий о непричастности России к президентским выборам 2016 года, полагают аналитики.

Индексы в США в понедельник показали смешанную динамику, настроения инвесторов оставались подавленными после опубликованных в конце прошлой недели данных об ухудшении ситуации в мировой экономике, сообщает MarketWatch. Кроме того, инвесторы продолжают оценивать ситуацию с доходностью американских гособлигаций и следить за корпоративными новостями.

В понедельник доходность 3-месячных гособлигаций США оказалась выше доходности 10-летних бумаг впервые с 2007 года, периода перед мировым финансовым кризисом. Инверсия считается одним предвестников рецессии в экономике США и говорит о том, что инвесторы в перспективе ждут снижения процентных ставок.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс в понедельник назвал терпеливую и выжидательную позицию американского ЦБ полностью обоснованной. В силу высокой неопределенности в мире сейчас невозможно сказать, будет ли следующим шагом Федрезерва снижение или повышение ставок, отметил он.

Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер заявил, что американскому ЦБ в этом году нужно повышать процентные ставки "самое большее" один раз, учитывая риски для экономики, в том числе со стороны Brexit (выхода Великобритании из Европейского союза).

Во вторник в Азии преобладает рост индексов, за исключением снижения фондовых индикаторов Китая (японский Nikkei 225 вырос на 2,2%, китайский Shanghai Composite просел на 1,2%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Рынки отыграли часть падения понедельника, которое стало максимальным с начала текущего года для Японии. На этой неделе рынки ждут возобновления американо-китайских переговоров о торговле, делегация представителей США нанесет визит в Китай. Кроме того, во вторник начался Боаоский азиатский форум ("восточный Давос") - основная конференция Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона для обсуждения экономических тем.

Нефть утром во вторник умеренно растет на ожиданиях сокращения добычи крупнейшими производителями сырья. Кроме того, усиление напряженности в Венесуэле указывает на вероятность дальнейшего снижения поставок из этой страны, которая обладает крупнейшими в мире запасами нефти.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 9:24 МСК составила $66,93 за баррель (+0,2%), майская цена WTI - $59,2 за баррель (+0,7%).

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник немного увеличилась по отношению к предыдущему торговому дню, но осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,77 млрд рублей, из которых 2,7 млрд рублей пришлось на основные торги. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост на фоне спроса на рублевые активы в свете известий о непричастности России к президентским выборам в США в 2016 году (расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера не нашло подтверждения о предполагаемых связях избирательной кампании Дональда Трампа с Россией).

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 25 марта подрос на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,57 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,1%, поднявшись до 588,13 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД 001P-02R" (+0,39%), "МегаФон-БО-001Р-04" (+0,35%) и "ГПБ БО-19" (+0,33%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром БО-22" (-0,59%), "ГПБ БО-17" (-0,45%) и "Роснефть 001Р-04" (-0,07%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Газпромбанк (MOEX: GZPR) установил ставку 10-го купона биржевых облигаций серии БО-10 в размере 7,9% годовых. Размещение бондов объемом 10 млрд рублей состоялось в сентябре 2014 года, бумаги имеют 20 полугодовых купонов, ставка текущего купона составляет 7,95% годовых. В настоящее время в обращении находится 29 выпусков биржевых облигаций ГПБ на сумму 194,813 млрд рублей и 6 выпусков классических облигаций на сумму 57,95 млрд рублей.

ООО "Брайт финанс" (Екатеринбург) с 18:00 МСК 25 марта до 16:00 МСК 27 марта собирает заявки инвесторов на приобретение облигаций серии БО-П01 объемом 220 млн рублей. Организатором и андеррайтером выступает "Среднеуральский брокерский центр", техническое размещение выпуска запланировано на 28 марта.