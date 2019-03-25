Рубль может испытать приток капитала - "Открытие Брокер"

"Российская валюта укрепляла свои позиции. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4305 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,81%, недельная - до 7,85%, а месячная - до 8,16%. Доклад Р. Мюллера существенно снижает риски по российским активам, соответственно, в действие начинают вступать традиционные рыночные механизмы. Доходность 10-летних казначейских обязательств США упала ниже 2,5%, то есть в область текущей ставки ФРС. Ставка российского ЦБ РФ - 7,75%, а доходности сравнимых российских ОФЗ - 8,3-8,5%. Соответственно, рубль становится интересным для стратегии Carry trade. Кроме того, можно предположить снижение цен на сырьевые товары, но для ликвидации положительного сальдо торгового баланса РФ потребуется более серьёзный обвал цен, чем лёгкий пессимизм. Кроме того, на текущей неделе фактором поддержки рубля будет выступать налоговый период", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.