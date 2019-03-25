Продолжаем пристально следить за важной отметкой 2450 пунктов по индексу МосБиржи - ГК "ФИНАМ"

"Российский фондовый рынок в первой половине дня так и не определился с направлением, а в акциях нет единой динамики. Российский рублёвый индекс "Московской биржи" показывает нулевое изменение и торгуется вблизи отметки 2490 пунктов, при этом валютный индекс РТС прибавляет почти 0,6% и торгуется вблизи отметки 1220 пунктов. С технической точки зрения, картина пока остаётся нейтральной, но постепенно ухудшается. Продолжаем пристально следить за важной отметкой 2450 пунктов по рублёвому индексу. Как только индекс закроется пару дней подряд ниже этого рубежа, то сразу будет открыта дорога вниз для более глубокой коррекции, в пределах 10%. Если по итогам пятницы индекс сумеет закрыться выше отметки 2500 пунктов, то высоки шансы на тест исторических максимумов", - полагает эксперт ГК "ФИНАМ" Василий Олейник.