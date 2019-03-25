Ситуация на рынке акций выравнивается - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Начало торгов на рынке было в "минусовой зоне" (индекс МосБиржи просел на 0,5%), но сейчас ситуация выравнивается. Много негатива есть на рынке, но есть и позитив, который не позволяет ему "спикировать" вниз. Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа или кого-то из участников его предвыборной кампании с русскими для воздействия на результат выборов-2016. Острота противостояния по линии "США-Россия" несколько снижается, хотя остаются обвинения России по другим пунктам. Сейчас появилось много публикаций что инверсия кривой доходности американских "трежерис" служит точным индикатором скорого наступления масштабного экономического кризиса. Но по опыту предыдущих лет временной "лаг" от момента инверсии кривой доходности и до начала снижения S&P-500 составляет от 6 до 24 месяцев. У инвесторов есть время "на парковку" средств в инструменты с фиксированной доходностью. В последние два кризиса с момента инверсии до начала рецессии индекс S&P-500 вырастал на 10%. Цены на нефть сейчас стабилизировались - важно, чтобы они "не нырнули" под уровень 66,13 (Brent). В условиях приближения автомобильного сезона США "нефтебыки" получат преимущество. В середине прошлой недели индекс МосБиржи пробил наверх отметку 2500, но не смог продолжит восхождение, закрывшись в пятницу по 2493. Это признак слабости рынка. В марте индекс развивающихся рынков от MSCI "штурмовал" годовые максимумы, но наши фондовые индексы их "не штурмовали". С другой стороны, текущая неделя крайне насыщена важными событиями, и настроение у инвесторов еще может улучшиться. На первый план вновь выходит вопрос торговых отношения между США и Китаем. В четверг стартует двухдневный визит министра финансов США Стивена Мнучина и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера в Китай для переговоров с вице-премьером Китая. Другой важной темой недели станет ситуация вокруг Брекзита. Кроме того, в четверг США заявят об изменении объема ВВП за 4-й квартал и числа первичных обращений за пособием по безработице", - комментирует ситуацию заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.