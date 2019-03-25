Перспективы рубля туманны - FxPro

Российская валюта в пятницу резко развернулась к снижению. Как это часто бывает, разом против нее сложилось сразу несколько факторов, что позволило паре USD/RUB показать рост более 110 копеек, забираясь выше 64,8 от минимального уровня дня на 63,7, подчеркивает аналитик FxPro Александр Купцикевич.

"Главной причиной столь резкого ослабления рубля стала настороженность глобальных финансовых рынков на счет витающих в воздухе страхов перед рецессией в США, - полагает эксперт компании. - Этот настороженный подход к торгам никуда не исчез и в понедельник утром, что явно ограничивает спрос на доходные активы, оказывая давление на рубль. Отдельно стоит отметить резкий провал турецкой лиры в пятницу на опасениях перед новым витком вербальной конфронтации между Америкой и Турцией. Как и год назад, антирыночные комментарии турецкого президента усилили давление на национальную валюту, эхом отразившись на котировках активов рынка форекс развивающихся стран. До этого рубль длительное время переписывал многомесячные максимумы к доллару и евро, что сделало его уязвимым к краткосрочной коррекции. Бросается в глаза и повышенная активность игроков, которая вылилась в рост торговых объемов, а это однозначно плохой знак для рубля на ближайшую перспективу".

Впрочем, осторожные настроения рынка могут довольно быстро перемениться, считает Александр Купцикевич. Так, турецкая лира уже восстановила половину снижения после провала в пятницу, а фондовые рынки, кажется, нащупали поддержку за первые несколько часов сессии понедельника. Кроме того, нашумевшее расследование Мюллера не обнаружило никаких подтверждений сговора Трампа и России в ходе предвыборной кампании, что уже сейчас стало дополнительным фактором поддержки рубля и возрождает надежды на чуть менее резкое санкционное давление.