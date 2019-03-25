"ВТБ Капитал" поднял оценку GDR ТМК на 23%, подтвердив рейтинг "покупать"

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"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (ТМК) на 23% - до $4,90 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для GDR компании аналитиками была подтверждена.

Аналитики "ВТБ Капитала" пересмотрели модель оценки ТМК после сообщения о том, что компания подписала соглашение с Tenaris о продаже IPSCO Tubulars за $1,2 млрд. По мнению экспертов, данная продажа является удачной возможностью для ТМК снизить долговую нагрузку, высокий уровень которой является главным негативным фактором с точки зрения инвестиционной привлекательности. Аналитики ожидают, что сделка состоится ближе к концу 2019 года.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR ТМК, основанный на оценках аналитиков 3 инвестиционных банков, составляет $5,8 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $2,94 за штуку.