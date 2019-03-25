Обнародованных подробностей из отчета Уильяма Барра недостаточно, чтобы обеспечить заметное сокращение применяемого к российским активам политического дисконта - Sberbank CIB

Генпрокурор США Уильям Барр передал в Конгресс резюме итогов расследования Роберта Мюллера, отчет о котором был представлен в пятницу вечером. По мнению экспертов Sberbank CIB Коула Эйксона и Андрея Кузнецова, в краткосрочной перспективе это событие позитивно для рынка. Как следует из доклада Уильяма Барра, в ходе расследования спецпрокурор не обнаружил неопровержимых свидетельств того, что члены предвыборной команды Дональда Трампа в 2016 году непосредственно сотрудничали с представителями российского правительства или с аффилированными с ним лицами для того, чтобы повлиять на исход выборов.

"Таким образом, передача этого доклада может охладить энтузиазм Конгресса США в попытках ограничить пространство для маневра администрации Дональда Трампа в отношении России путем принятия новых законопроектов, - указывают аналитики Sberbank CIB. - Мы считаем, что в краткосрочной перспективе реакция рынка может быть чрезвычайно позитивной. В более долгосрочной перспективе для того, чтобы у инвесторов появились основания уменьшить дисконт по политическому риску, потребуется более подробная информация о проведенной работе и новые расследования. Тем не менее Уильяма Барр не стал полностью снимать обвинения в правонарушениях с американского президента и его команды".

Отдельно аналитики отметили, что в ней повторяются хорошо известные выдвинутые правительством США обвинения в том, что отдельные лица и структуры, аффилированные с российскими властями, пытались вмешаться в ход американских выборов в 2016 году. Неожиданностью это не является, однако ясно дает понять, что большинство представителей американских властей по-прежнему убеждены в истинности одного из аргументов, часто используемых для объяснения санкционных инициатив США (т. е. в обоснованности обвинений России во вмешательстве в американские выборы).

Наблюдатели могут рассчитывать на публикацию более подробной информации из доклада спецпрокурора Роберта Мюллера. Представив в Конгресс свое заключение, Уильям Барр, помнению экспертов Sberbank CIB, пока лишь исполнил минимальные требования, которые налагает на Минюст американское законодательство в тех случаях, когда проводится спецпрокурорское расследование; не исключено, что более подробная информация обнародована не будет. Впрочем, весьма вероятно, что члены нижней палаты, включая представителей Республиканской партии, будут энергично требовать раскрытия более подробной информации. Вне зависимости от выводов, изложенных в докладе Роберта Мюллера, конгрессмены продолжают изучать предвыборную кампанию Дональда Трампа, его бизнес и предполагаемые связи с Россией. Более того, сам Уильям Барр утверждает, что изучение представленного спецпрокурором доклада еще не закончено и публикация более подробной информации из этого документа была бы в интересах американского общества.

"Дальнейшее развитие ситуации должно дать основания для пересмотра применяемого к российскому рынку политического дисконта, - заключают специалисты Sberbank CIB. - На данный момент самым значимым последствием этой истории для российского рынка ценных бумаг является то, что вопрос о предполагаемых связях Дональда Трампа с Россией, вероятнее всего, в обозримом будущем пока не будет закрыт - его обсуждение продолжится. Развитие ситуации вокруг санкций в течение минувшего года способствовало тому, что политический дисконт, применяемый к российским активам, достиг уровней, которые ранее оказывались устойчивыми лишь в редчайших случаях. В частности, коэффициент "цена/прибыль" для России уже более чем на 50% ниже значения этого мультипликатора для сопоставимых рынков, премия за риск участия в акционерном капитале российских компаний составляет более 8%, а дивидендная доходность акций - более 7%. По вышеупомянутым соображениям мы полагаем, что уже обнародованных подробностей из отчета Уильяма Барра будет недостаточно, чтобы обеспечить заметное сокращение применяемого к российским активам политического дисконта (который обусловлен проблемами в отношениях России с США и другими развитыми странами)".