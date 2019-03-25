Наша спекулятивная позиция - это 50:50 короткая позиция в паре USD|RUB и в золоте - "Иволга Капитал"

"Прошедшая неделя для фондовых рынков - подтверждение классического правила: продавай на новостях. В среду ФРС объявила обновленные параметры денежной политики (сохранение ключевой ставки, постепенное прекращение сворачивания QE), новость важная и отличная! "Холодный душ" прошлой пятницы - более-менее предсказуемое для рынков явление. Помним, что 3 последних месяца акции повсеместно дорожали наравне с нефтью, национальная валюта укрепилась примерно на 10%. Очевидный вопрос: это уже разворот вниз или временный испуг? На сегодня ситуация на разворот еще не похожа. Скажите, много ли в Ваших портфелях американских или европейских акций? Да и российских. У меня нет, и у большинства нет или немного. Какие безумцы в этом случае толкают их цены вверх? Ответ не в безумии, а в избытке денежной массы. Если Вы управляете крупным инвестфондом, и вам постоянно несут деньги, нравится вам или нет, а покупать придется. Рынки падают, когда денежный поток инвестирован, и начинается "денежное голодание". Видимо, этот момент не наступил. Наша спекулятивная позиция - это 50:50 короткая позиция в паре USD|RUB и в золоте. Первая часть еще в "плюсе", вторая - в "минусе". Доллар продавали 6 марта, золото - 11-го. Пристрастно наблюдая за поведением американских акций, все еще не играем на их понижение. По ощущениям, слишком много желающих на этом понижении заработать, а на рынке победа достается немногим. Короткая позиция в USD|RUB тоже еще не оправдала себя. Если суждение о денежном избытке на мировых площадках верно, шансы на оправдание хорошие, свои 60 (да пусть и 62) мы увидим. В этом свете и золото, получается, нынче на локальных ценовых максимумах и тоже предполагает удержание короткой позиции. Так это или нет, узнаем уже сегодня-завтра", - комментирует ситуацию генеральный директор "Иволга Капитал" Андрей Хохрин.