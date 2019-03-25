Продажа американского подразделения IPSC сократит чистый долг группы «ТМК» почти в два раза, рейтинги компании могут быть повышены - Уралсиб

В пятницу ТМК сообщила о заключении договора купли-продажи акций с компанией Tenaris, производителем бесшовных и сварных труб, на продажу 100% акций IPSCO Tubulars Inc., напоминают эксперты Уралсиба. Общая сумма сделки составляет 1 209 млн долл., без учета денежных средств и долговых обязательств на балансе, но включает в себя 270 млн долл. оборотного капитала. Сделка должна быть одобрена регулятором.

"Рынок OCTG (труб нефтяного сортамента) в США и Канаде находится ниже уровня 2014 г. и продолжает восстанавливаться с минимума 2014 г. В 2018 г. EBITDA американского подразделения выросла на 44% до 164 млн долл., - указывают аналитики Уралсиба. - Цена сделки подразумевает существенную премию к мультипликаторам российского рынка: IPSCO оценена на уровне 7,4 по EV/EBITDA'18, тогда как акции Группы ТМК сейчас торгуются с EV/EBITDA'18, равным 4,7. Ранее Северсталь и Tenaris сообщали о планах строительства в Сургуте завода по производству сварных труб нефтесервисного сортамента в рамках СП".

По мнению экспертов Уралсиба, чистый долг может снизиться в два раза до умеренного уровня: "С точки зрения снижения долга продажа 100% американского подразделения – это даже более оптимистичный сценарий, чем IPO IPSCO, которое уже несколько раз откладывалось. В результате сделки чистый долг группы «ТМК» может сократиться почти в два раза, а показатель Чистый долг/EBITDA2018 (проформа) составит умеренные 2,3. Ранее менеджмент ТМК сообщал о возможности проведения IPO европейского подразделения группы. На фоне столь значительного улучшения кредитного качества рейтинги компании могут быть повышены. Часть средств от продажи IPSCO ТМК может направить на выкуп евробондов TRUBRU’20. Выпуск TRUBRU’20 отреагировал на эту новость ростом на 0,2 п.п. от номинала, а доходность снизилась на 20 б.п. до 4,4%, хотя стоит отметить низкую ликвидность этого бонда. TRUBRU’20 сейчас предлагает премию к суверенной кривой в размере 130 б.п., что уже близко к премии к суверенной кривой PGILLN’20 – 110 б.п., рейтинги которого выше на две ступени, поэтому причин для дальнейшего снижения спредов нет".