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25 марта 2019 года 11:42

Рынок акций РФ после неудачного старта быстро оправился от негатива, растут "Магнит" и ТМК

Москва. 25 марта. Рынок акций РФ после неудачного старта торгов вслед за упавшими мировыми площадками из-за опасений замедления мировой экономики быстро оправился от негативных настроений, поддержку оказывают политические новости о непричастности России к президентским выборам в США в 2016 году; подросли бумаги "Магнита" на новостях о дивидендах и продолжилось ралли бумаг "Трубной металлургической компании"

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2484,55 пункта (-0,3%, минимум дня - 2473,92 пункта), индекс РТС - 1213,75 пункта (+0,03%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,4% на фоне укрепления рубля.

Доллар подешевел до 64,49 рублей (-0,17 рубля).

Генпрокурор США Уильям Барр в воскресенье передал Конгрессу письмо, в котором резюмировал ключевые выводы расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемых связях кампании Трампа с Россией. Согласно документу, спецпрокурор не нашел убедительных доказательств того, что Д.Трамп или его команда сговорились с российским правительством, чтобы помешать выборам 2016 года. Сам президент США в воскресенье вновь заявил об отсутствии какой-либо связи его предвыборной кампании с Россией.

Подешевели рублевые акции "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,5%).

Подросли бумаги "Магнита" (+0,7%, до 3715 руб.), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2% и +0,3% "префы") и продолжили ралли акции "Трубной металлургической компании" (+8,4%, до 59,82 руб. - максимум с ноября).

Совет директоров "Магнита" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2018 год в размере 166,78 руб. на акцию, общая сумма выплат составит 17 млрд руб., сообщила компания в понедельник.

Акции ТМК в минувшую пятницу подскочили на 17% на новостях, что компания подписала соглашение с Tenaris о продаже IPSCO Tubulars за $1,2 млрд. Как пояснили представители ТМК, сделка совершается в рамках стратегии развития компании, предусматривающей, в частности, монетизацию ее международных активов. Одной из ключевых составляющих использования вырученных от продажи средств станет сокращение долговой нагрузки группы ТМК.

Индексы в США в пятницу показали рекордное падение за 2,5 месяца, завершив неделю в "минусе". Инвесторы продолжали анализировать неожиданно мягкую денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы (ФРС), сигналы об ослаблении экономического роста, отчетность компаний, включая Nike, и инвертирование кривой доходности гособлигаций США на участке от трех месяцев до 10 лет: в частности, доходность 3-месячных бумаг оказалась выше доходности 10-летних впервые с 2007 года, периода перед мировым финансовым кризисом. Инверсия считается одним предвестников рецессии в экономике США и говорит о том, что инвесторы в перспективе ждут снижения процентных ставок.

"Индекс страха" Уолл-стрит VIX подскочил в пятницу на 24%.

Индексы менеджеров закупок (PMI) в еврозоне в целом, а также в Германии и Франции находятся на многолетних минимумах или вновь приближаются к ним. Ослабление деловой активности наиболее заметно в перерабатывающей промышленности. Индикаторы опросов в США также указали на ослабление роста деловой активности, хотя и в меньшей степени, чем в Европе.

Падение в США несколько сдержали сильные данные о рынке жилья. Продажи жилья на вторичном рынке США в феврале взлетели на максимальные с 2015 года 11,8% по сравнению с предыдущим месяцем (до 5,51 млн домов в пересчете на годовые темпы) при прогнозах роста на 2,2%.

Великобритания и Евросоюз договорились о небольшой отсрочке Brexit. Торговые переговоры США и Китая продолжатся на следующей неделе.

В понедельник в Азии также преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 упал на максимальные с начала года 3%, китайский Shanghai Composite снизился на 2%), "минусуют" Европа (FTSE, DAX, CAC40 теряют 0,4-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%).

Нефть в понедельник умеренно дешевеет в связи с опасениями дальнейшего ослабления роста экономики как в развитых, так и в развивающихся странах; однако цена Brent находится на $0,2 выше, чем при закрытии рынка акций РФ в пятницу.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $66,7 за баррель (-0,5% и -1,2% в пятницу), майская цена WTI - $58,68 за баррель (-0,6% и -1,6% в пятницу).

За прошлую неделю цена Brent уменьшилась на 0,2%, а котировка WTI поднялась на 0,4%.

Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось пятую неделю подряд: на прошлой неделе показатель упал на 9 единиц - до 824, что предвещает некоторое ослабление активности в отрасли.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, негативный внешний фон отчасти компенсируется важной для России политической новостью - доклад специального прокурора США Роберта Мюллера подтверждает, что никакого сговора Дональда Трампа с Москвой на выборах 2016 года не было. Данное обстоятельство существенно снижает риски "суровых" санкций против РФ. Естественно, что предыдущие законопроекты принимались без оглядки на реальные обстоятельства, но доклад Р.Мюллера резко меняет внутренний политический контекст в США, что в итоге может быть позитивным для российского рынка. Тем не менее, пока неделя начинается в минорных настроениях, поскольку на внешних рынках наблюдается явное "бегство от риска", отмечает аналитик.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, на глобальных рынках вновь оживились опасения относительно дальнейших темпов роста экономики. Опубликованные в пятницу предварительные индексы деловой активности в производственной сфере и секторе услуг ЕС и США оказались явно разочаровывающими. Предварительный PMI в производстве ЕС опустился с 49,3 до 47,6 пункта, аналогичный показатель в Штатах замедлился с 53 до 52,5 пункта. PMI в сфере услуг ЕС сократился с 52,8 до 52,7 пункта, в то время как аналогичный показатель в США снизился с 56 до 54,8 пункта. Во многом именно слабые PMI послужили поводом для коррекционных движений на рынках.

Второй темой, приковывающей внимание инвесторов, остается движение кривой доходности US Treasuries к состоянию инверсии. На текущий момент кривая инвертирована на участке до 5 лет, а в пятницу впервые с 2007 г. спред между доходностью 10-тилетних и 3-месячных бумаг стал отрицательным. Традиционно инверсия кривой доходностей UST служит опережающим сигналом для будущей рецессии, но в большинстве случаев с лагом не менее года. Более того, несколько последних краткосрочных кредитных циклов были отмечены продолжением роста рынков в течение не менее полугода после достижения состояния инверсии, однако нервозность на рынках как минимум временно несколько увеличилась.

Из позитивных новостей можно отметить лишь благополучные для Д.Трампа результаты расследования спецпрокурора США Р.Мюллера, не обнаружившего сговора президента США либо членов его команды с Россией с целью влияния на президентские выборы в 2016 году.

На российском фондовом рынке индекс МосБиржи утром откатился в середину бокового диапазона 2450-2500 пунктов, однако на горизонте нескольких месяцев сохраняются перспективы ощутимого роста с текущих уровней в преддверии сезона дивидендных выплат. Сезон корпоративной отчетности в РФ проходит преимущественно в позитивном ключе и дает основания рассчитывать на увеличение дивидендных выплат российскими компаниями, считает М.Поддубский.

В свою очередь, аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов считает, что масштабы отката мировых площадок вряд ли вызваны негативной статистикой по Европе и предварительным индексом деловой активности в промышленности США. Скорее всего, наблюдаемое движение стоит расценивать как техническую коррекцию, не имеющую под собой сильных фундаментальных причин.

Остается под давлением и нефть, хотя нефтяные трейдеры позже могут вспомнить о статистике Baker Hughes о сокращении буровой активности в Штатах (число активных буровых сокращается шестую неделю подряд) - довольно часто эти данные отыгрываются в середине дня в понедельник.

Для рынка акций РФ позитивом стали политические новости: спецпрокурор США Р.Мюллер не выявил следов сговора Д.Трампа с Россией в ходе американских выборов 2016 года. Тем самым снижается вероятность введения жестких санкций в отношении России. Пока непонятно, как поведет себя дальше российский рынок - останется в привычном для себя боковике с границами 2450-2500 пунктов по индексу МосБиржи или провалится ниже. Очень часто падение начинается после ложного пробоя сопротивления. Промежуточная поддержка для индекса МосБиржи расположена около отметки 2480 пунктов. Доллар может подрасти в район 65 руб./$1, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (-10,2%), ПАО "Владимирэнергосбыт" (MOEX: VDSB) (-6,2%), GDR Rus Agro (-2,1%).

Подорожали бумаги ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (+5,8%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (+2,3%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+1,5%), "Квадра" (MOEX: TGKD) (+1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 5,925 млрд рублей (из них 2,713 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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