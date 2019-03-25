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25 марта 2019 года 11:46
Мы видим возможность дальнейшего роста цен на нефть во втором квартале - Saxo Bank
Сырьевые товары вторую неделю торгуются с повышением, хотя и не таким быстрым, констатирует глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. В энергетическом секторе нефть марок WTI и Brent продвинулась вверх благодаря сжатию предложения группой производителей ОПЕК+. По ходу дела обе марки отбили половину потерянного с октября по декабрь и остановились около уровней 60 и 70 долл. США за баррель соответственно. Сужению спреда между этими основными марками мирового рынка нефти помогло не по сезону большое, на 10 млн баррелей, падение запасов сырой нефти в США. Недавняя встреча группы производителей ОПЕК+ в Баку, в Азербайджане, оставила рынок с четким впечатлением, что цены на нефть продолжат расти. Нескольким членам ОПЕК, не в последнюю очередь Саудовской Аравии, нужно возвращение цены выше 80 долл. США за баррель, чтобы свести концы с концами в бюджете, и они вряд ли удовлетворятся ценой нефти Brent ниже 70 долл. США за баррель. "Поэтому рынок теперь ожидает, что для поддержки дальнейшего роста цен предложение будет поддерживаться на низком уровне до июня и далее, - отмечает эксперт банка. - Эта стратегия хорошо сработала бы при сильном экономическом росте в мире и высоком спросе, но неизвестно насчет мира, где кривая доходности облигаций США продолжает выравниваться, а вероятность рецессии достигла максимума с 2008 года. Хотя ОПЕК вместе с Россией может контролировать добычу, они не влияют на спрос, а по мере роста нефтяных цен растет и налоговая нагрузка на всех остальных. Интересно также то, что несмотря на почти сплошь положительный для цен поток новостей в последние недели и месяцы, совокупный объем длинных позиций по Brent и WTI достиг лишь 450 тыс. лотов, что гораздо ниже 830 тыс. лотов, которые были в октябре, перед обрушением цен. Вероятно, это связано с нежеланием макроэкономических фондов идти ва-банк, когда на экономическом горизонте сгущаются рецессионные тучи". "Исходя из этих наблюдений, мы видим возможность дальнейшего роста цен на нефть во втором квартале, но для краткосрочной перспективы начинаем ориентироваться на понижение, считая, что уровни 60 долл. США за баррель (WTI) и 70 долл. США за баррель (Brent) на какое-то время станут непреодолимыми. Благополучие рынка акций будет важным показателем того, начнут ли тревоги о спросе в связи с экономическим ростом уравновешивать благоприятное для цен падение предложения", - прогнозирует специалист Saxo Bank.
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