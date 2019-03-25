В базовом сценарии на ближайшую неделю ориентируемся на диапазон 63,50-65 руб./доллар - Промсвязьбанк

"Резкое смягчение позиции ФРС после мартовского заседания и негатив на глобальных рынках после пятничных предварительных PMI уравновесили друг друга, и по факту завершения недели индекс доллара (DXY) больших изменений не продемонстрировал. Пара доллар/рубль на прошлой неделе опускалась к отметке 63,60 (минимумы с августа прошлого года), но ухудшение настроений на глобальных рынках в конце недели компенсировало большую часть позитива для рубля. В базовом сценарии на ближайшую неделю ориентируемся на диапазон 63,50-65 руб./доллар", - указывает специалист Промсвязьбанка Михаил Поддубский.