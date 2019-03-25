Сегодня мы можем увидеть существенную поддержку рубля со стороны конвертации выручки под выплату налогов из-за пика налогового периода - БКС

Эксперт "БКС Брокер" Сергей Гайворонский не исключает, что текущий обвал рынков вовсе не "кульминация пьесы", и через несколько дней рынки начнут выкупать. Однако это только первый шок из множества, которые вполне могут реализоваться в 2019 г. Угроз и неопределенности огромное количество: политика ФРС, торговая сделка, множество геополитических проблем, замедление в Еврозоне, Brexit. В пятницу все прекрасно видели, как рубль реагирует на шоки, из-за того, что большинство рисков игнорируется рынком. Поэтому эксперт и рекомендует формировать длинную позицию в зоне ниже отметки 65.

"Пара USD/RUB резко скорректировалась вверх после третьего тестирования поддержки на уровне 63,7, - комментирует Сергей Гайворонский. - В результате пара сходу проскочила ближайшее сопротивление, расположенное на отметке 64,3. Индикатор RSI на дневном таймфрейме выбрался из зоны перепроданности и развернулся наверх. Ближайший сильный уровень - отметка 65. Сегодня мы можем увидеть существенную поддержку рубля со стороны конвертации выручки под выплату налогов из-за пика налогового периода. В течение недели поддержка со стороны экспортеров начнет слабеть. Поддержки со стороны притоков капитала пока точно ждать не стоит, а это главный залог крепости рубля, согласно пресс-релизу ЦБ. Возможно, ситуация восстановится во второй половине недели. Нефть (объясняющая на 25-30% поведение российской валюты, по мнению ЦБ) также перешла к снижению, реагируя в тренде с остальными развивающимися активами".