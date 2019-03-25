Рубль растет к доллару и евро на старте торгов в условиях снижения санкционных рисков

Москва. 25 марта. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль растет к бивалютной корзине в связи со снижением санкционных рисков после завершения расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, не нашедшего доказательств сговора президента Дональда Трампа с Россией в ходе президентской кампании 2016 года.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64,38-64,64 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 64,51 руб./$1 (-15,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро опустился до 72,92 руб./EUR1 (-15,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 15,25 копейки к уровню закрытия пятницы, до 68,29 рубля.

Доллар при этом оказался на 73,7 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 32,5 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль возобновил рост к доллару и евро на старте торгов после коррекционного снижения в пятницу. Инвесторы позитивно оценили отсутствие явного нового негатива в докладе об итогах расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Как сообщил в воскресенье генпрокурор США Уильям Барр в коротком письме Конгрессу, не было выявлено сговора между предвыборным штабом Д.Трампа и Россией.

"Расследование спецпрокурора не выявило, чтобы кто-то из предвыборного штаба Трампа или кто-то связанный с этим штабом вступал в сговор или координировал свои действия с Россией, чтобы повлиять на результаты президентских выборов 2016 года", - отмечается в письме, выдержки из которого приводят американские СМИ.

В докладе, в частности отмечается, что никто из представителей предвыборной кампании Д.Трампа или людей, связанных с ней, не был вовлечен в заговор и не координировал с Россией попытки повлиять на выборы 2016 года. "Расследование не установило, что участники кампании Трампа были в сговоре или координировали с российскими властями деятельность по вмешательству в выборы", - отмечается в докладе.

В то же время в документе отмечается, то в ходе расследования было выявлено два вида попыток влияния России на президентские выборы 2016 года. По мнению Минюста США, во-первых, речь идет о деятельности Агентства интернет-исследований в соцсетях, рассчитанной на то, чтобы "разжечь общественные разногласия для того, чтобы вмешаться в выборы". "Во-вторых, речь идет о попытках проведения российскими властями хакерских операций, направленных на сбор и распространение информации с целью оказания влияния на выборы", - отмечается в документе.

При этом большинство валют emerging markets снижаются в понедельник утром на опасениях снижения темпов экономического роста в мире в связи с инвертированием кривой доходности гособлигаций США на участке от трех месяцев до 10 лет. В частности, доходность 3-месячных бумаг оказалась выше доходности 10-летних впервые с 2007 года, периода перед мировым финансовым кризисом. Инверсия считается одним предвестников рецессии в экономике США и говорит о том, что инвесторы в перспективе ждут снижения процентных ставок.

Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник продолжает падение в связи с опасениями дальнейшего ослабления роста экономики как в развитых, так и в развивающихся странах. Цена майских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК упала на 0,6% - до $66,63 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,83%, до $58,55 за баррель.

По итогам торгов в прошлую пятницу Brent подешевела на 1,2%, WTI - на 1,6%, до $59,04 за баррель. За неделю цена Brent уменьшилась на 0,2%, а котировка WTI поднялась на 0,4%.

Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось пятую неделю подряд: на прошлой неделе показатель упал на 9 единиц - до 824, что предвещает некоторое ослабление активности в отрасли.