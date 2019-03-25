Рост Brent в район $70 пока откладывается - БКС

"Нефтяные котировки в конце минувшей недели снижались после обновления четырехмесячных максимумов. После публикации данных по итогам мартовского заседания ФРС США опасения по поводу замедления мировой экономики усилились, в результате чего позитивный взгляд участников на нефтяной рынок в свете сокращения добычи ОПЕК+ несколько охладел. Перспективы перехода в рецессию могут способствовать пересмотру прогнозов по росту спроса не энергоносители, что может негативно сказаться на ценах. Американская валюта укрепилась в четверг и пятницу. Индекс DXY (доллар США против корзины из шести мировых валют) развернулся в сторону роста, оказывая дополнительное давление на нефтяные "бенчмарки". Фьючерсы на Brent в пятницу потеряли более 1%, начав снижение еще в четверг. Рост в район $70 пока откладывается, однако дальнейшего существенного снижения также может не произойти. Ближайшая поддержка расположена на уровне $66 за баррель. Более низкой индикативной отметкой является граница месячной проторговки $64 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки Brent торгуются снижением на 0,9% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.