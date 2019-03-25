Комментарии ЦБ РФ о возможности снижения ключевой ставки и ослабление внешних рисков могут способствовать снижению доходности 10-летних ОФЗ - Промсвязьбанк

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку 22 марта, что было ожидаемо большинством экономистов. Наиболее важным в комментариях регулятора к решению по ставке аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин отмечает снижение прогноза по инфляции в конце 2019 года с 5,0 – 5,5% до 4,7 – 5,2%, а также указание на вероятность снижения ключевой ставки в 2019 году. В первом полугодии 2020 года регулятор ждет снижения инфляции до 4% и отмечает возможность снижения ключевой ставки до нейтрального уровня 6 – 7% в следующем году. Возвращение спроса нерезидентов на рублевые облигации после смягчения монетарной политики ФРС и ЕЦБ, а также ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ, по оценкам Дмитрия Монастыршина, могут способствовать снижению доходности ОФЗ до уровня 8,00 – 8,15% годовых на горизонте ближайшего полугодия.

"Основным риском реализации данного сценария будет выступать усиление секционного давления, которое сложно прогнозировать, - указывает аналитик банка. - Замедление мировой экономики и планы Минфина по размещению большого объема внутреннего долга, также ограничивают потенциал более сильного снижения доходности рублевых облигаций. Отметим, что в пятницу доходность 10-летних ОФЗ выросла на 8 б.п., не отреагировав на смягчение риторики ЦБ РФ. Коррекция на рынке рублевых облигаций проходила после выхода слабых данных о деловой активности в еврозоне и особенно в Германии. В корпоративном сегменте обращаем внимание на планы по размещению новых бондов на этой неделе: Сбербанк (Baa3/–/BBB-), Ростелеком (-/BB+/BBB-), Система (–/В+/ВВ-), Тинькофф Банк (Ва3/–/ВВ-). В первом эшелоне интересным считаем предложение Ростелекома (YTP 8,78 – 8,89% на 3 года), во втором - Система (YTP 10,25 - 10,41% на 3,5 года). Комментарии ЦБ РФ о возможности снижения ключевой ставки в 2019 – 2020 гг. при реализации базового прогноза по инфляции и ослабление внешних рисков могут способствовать снижению доходности 10-летних ОФЗ, ближайшей целью видим уровень 8,15% годовых".