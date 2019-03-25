Рассчитываем на подъем Brent к 70+ долл./барр. в следующем месяце - Промсвязьбанк

"Глобальный risk-off сантимент давит на нефть: после достижения 4-мес.максимума в четверг цены скорректировались к 66.6 долл./барр. Так, на первый план вышли вновь опасения значительного ухудшения в экономиках США и Европы – после комментариев ФРС и слабой статистики, что напрямую затронет спрос на нефть, и торможение в переговорах США-Китай. Число буровых установок в Америке за неделю сократилось на 9 шт – до 824 шт, что соответствует уровням мая прошлого года, а всего с начала года их число упало до 53 шт. Несмотря на негативный сантимент, мы пока не ждем, что нефть «выпадет» из диапазона 6668 долл./барр., а учитывая все-таки оживление спроса в связи со стартом автомобильного сезона, а также крепкий фундаментал, рассчитываем на подъем к 70+ долл./барр. в следующем месяце", - указывает специалист Промсвязьбанка Екатерина Крылова.