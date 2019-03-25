Промежуточная поддержка для Индекса Мосбиржи расположена около отметки 2480 пунктов - Алор Брокер

"Сегодня с утра американские фьючерсы вновь в минусе, теряя к пятничному закрытию 0,4%. Падает и нефть, хотя, вполне возможно, нефтяные трейдеры еще вспомнят о статистике Baker Hughes согласно которой на прошлой неделе число нефтяных скважин в США снизилось на 9 штук, а всего показатель падает шестую неделю подряд. Очень часто эти данные отыгрываются в середине дня в понедельник. Пока же нас ждет открытие в отрицательной зоне, со снижением на 0,3-0,4%", - полагает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

Впрочем, некоторый позитив для российского рынка появился за выходные: спецпрокурор США Роберт Мюллер не выявил следов сговора Дональда Трампа с Россией в ходе американских выборов 2016 года. Тем самым, по мнению Алексея Антонова, снижается вероятность введения жестких санкций в отношении России.

"Пока непонятно, как поведет себя дальше российский рынок - останется в привычном для себя боковике с границами 2450-2500 пунктов, или провалится ниже. Очень часто падение начинается после ложного пробоя сопротивления. Промежуточная поддержка для Индекса Мосбиржи расположена около отметки 2480 пунктов. Скорее всего, стоит ждать и ослабления рубля в район 65 руб. за доллар", - прогнозирует эксперт Алор Брокер.