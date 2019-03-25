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25 марта 2019 года 09:57

Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник продолжат снижение

Москва. 25 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, продолжат снижение на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры из-за опасений торможения мировой экономики, полагают аналитики.

Индексы в США в пятницу показали рекордное падение за 2,5 месяца, завершив неделю в "минусе". Инвесторы продолжали анализировать неожиданно мягкую денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы (ФРС), сигналы об ослаблении экономического роста, отчетность компаний, включая Nike, и инвертирование кривой доходности гособлигаций США на участке от трех месяцев до 10 лет: в частности, доходность 3-месячных бумаг оказалась выше доходности 10-летних впервые с 2007 года, периода перед мировым финансовым кризисом. Инверсия считается одним предвестников рецессии в экономике США и говорит о том, что инвесторы в перспективе ждут снижения процентных ставок.

"Индекс страха" Уолл-стрит VIX подскочил в пятницу на 24%.

Индексы менеджеров закупок (PMI) в еврозоне в целом, а также в Германии и Франции находятся на многолетних минимумах или вновь приближаются к ним. Ослабление деловой активности наиболее заметно в перерабатывающей промышленности. Индикаторы опросов в США также указали на ослабление роста деловой активности, хотя и в меньшей степени, чем в Европе.

Падение в США несколько сдержали сильные данные о рынке жилья. Продажи жилья на вторичном рынке США в феврале взлетели на максимальные с 2015 года 11,8% по сравнению с предыдущим месяцем (до 5,51 млн домов в пересчете на годовые темпы) при прогнозах роста на 2,2%.

Великобритания и Евросоюз договорились о небольшой отсрочке Brexit. Торговые переговоры США и Китая продолжатся на следующей неделе.

По словам президента США Дональда Трампа, переговоры с Китаем по торговым вопросам идут без особых проблем и потенциальное соглашение "окажет очень большое воздействие, возможно, более существенное, чем принято считать".

"Думаю, мы уже очень близки (к соглашению - ИФ). Совсем не обязательно, что мы его достигнем, но я думаю, что мы подбираемся очень близко", - сказал американский президент.

В понедельник в Азии также преобладает негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 упал на 3%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,6%).

Нефть утром в понедельник также дешевеет в связи с опасениями дальнейшего ослабления роста экономики как в развитых, так и в развивающихся странах. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 9:23 МСК составила $66,67 за баррель (-0,5% и -1,2% в пятницу), майская цена WTI - $58,54 за баррель (-0,9% и -1,6% в пятницу).

За минувшую неделю цена Brent просела на 0,2%, стоимость WTI подросла на 0,4%.

Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось пятую неделю подряд: на прошлой неделе показатель упал на 9 единиц - до 824, что предвещает некоторое ослабление активности в отрасли.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в минувшую пятницу лишь немного подросла по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 9,257 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,245 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 марта снизился на 0,08% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,53 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,05%, опустившись до 587,54 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Роснефть-002Р-05" (-0,98%), "РусГидро БО-ПО5" (-0,36%) и "РЖД-001P-02R" (-0,36%), а в лидерах повышения - облигации "ГТЛК-001Р-04" (+0,37%), "ВЭБ.РФ-001Р-09" (+0,28%) и "ВЭБ.РФ-001Р-04" (+0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "РЖД" установило ставку 1-го купона 10-летних бондов серии 001P-13R объемом 20 млрд рублей на уровне 9,1% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 22 марта. Предварительная дата технического размещения - 1 апреля. Выпуск размещается в рамках программы серии 001Р объемом до 350 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены со сроком обращения до 40 лет.

ПАО "Энел Россия" (MOEX: ENRU) установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-02R объемом 3 млрд рублей на уровне 8,6% годовых, бондов серии 001Р-03R объемом 2 млрд рублей на уровне 8,5% годовых. Ставки по обоим выпускам зафиксированы на весь срок обращения. Срок обращения серии 001Р-02R составит около 3,7 года (1353 дней), серии 001Р-03R - 2,5 года (915 дней). Сбор заявок на выпуски прошел 22 марта. Техническое размещение облигаций обеих серий предварительно запланировано на 2 апреля. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной 2 сентября 2015 года. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет, объем программы - до 50 млрд рублей.

ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) установило ставку 1-го купона 3-летних бондов серии БО-П02 объемом 6 млрд рублей на уровне 8,75% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 9,04% годовых. Ставка 2-12-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения. В дату выплаты 4-го купона будет погашено 33% от номинальной стоимости, в дату выплаты 8-го купона - также 33%, в дату выплаты 12-го купона - 34%. Купоны квартальные. Сбор заявок прошел 22 марта. Техническое размещение запланировано на 3 апреля.

ПАО "НГК "Славнефть" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии 001Р-02 с офертой через 4 года объемом 10 млрд рублей на уровне 8,65% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 8,93% годовых. Сбор заявок прошел 21 марта. Техническое размещение запланировано на 28 марта. Эмитент в феврале уже маркетировал выпуск 10-летних облигаций серии 001P-01, сопоставимый по объему, с офертой через 5 лет. Однако в конце февраля компания перенесла размещение на неопределенный срок. Оба выпуска готовятся к размещению в рамках программы серии 001Р объемом до 30 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

ЗАО "Тринфико Холдингс" 25-26 марта проведет сбор заявок на облигации серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 10% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов. Техническое размещение выпуска запланировано на 27 марта. Выпуск сроком обращения 5 лет будет размещен по открытой подписке. Ранее компания облигации не размещала.

ВТБ (MOEX: VTBR) 26 марта начнет размещение выпуска облигаций серии Б-1-27 объемом 10 млрд рублей и сроком обращения 1 год. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8% годовых. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 22 марта зарегистрировала этот выпуск облигаций серии Б-1-27, а так же выпуски Б-1-26 и Б-1-28, и включила их в первый уровень котировального списка. Срок обращения всех выпусков - 1 год. Объем серии Б-1-26 - 5 млрд рублей, серий Б-1-27 и Б-1-28 - по 10 млрд рублей.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) 26 марта с 11:00 МСК до 15:00 МСК будет собирать заявки инвесторов на приобретение 10-летних облигаций серии 001P-05R объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го-купона установлен на уровне 8,6-8,7% годовых, что соответствует доходности к оферте через 3 года на уровне 8,78-8,89% годовых. Техническое размещение выпуска запланировано на 3 апреля.

АО "МХК "ЕвроХим" 29 марта проведет сбор заявок на трехлетние бонды серии БО-001P-03 объемом не менее 10 млрд рублей, ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,75-9,00% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,94-9,20% годовых. Техническое размещение запланировано на 9 апреля.

АО "Роснано" планирует в конце марта-начале апреля разместить выпуск 9-летних облигаций объемом 13,4 млрд рублей с госгарантией. АО "Роснано" утвердило параметры выпуска классических облигаций 8-й серии объемом 13,4 млрд рублей в сентябре 2018 года. Облигации сроком обращения около 9 лет (3 тыс. 276 дней) будут размещены по открытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 24-27-го купонов облигаций серии А25 в размере 7,75% годовых. Эмитент разместил облигации с госгарантией серии А25 на 6 млрд рублей в апреле 2013 года. По облигациям выплачиваются квартальные купоны. Ставка текущего купона - 6,7% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 3 апреля. Агентом по приобретению выступит "ВТБ Капитал". Бонды погашаются частями: 20% от номинала погашается 1 октября 2023 года, 30% от номинала - 1 октября 2024 года, 50% от номинала - 1 октября 2026 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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