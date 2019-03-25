Для рынка акций сложился негативный внешний фон - "Открытие Брокер"

"Внешний фон негативный перед стартом торгов в России. Азиатские рынки снижаются, как и сырьевые контракты. С другой стороны, для отечественных активов есть одна важная политическая новость: доклад специального прокурора США Р. Мюллера подтверждает, что никакого сговора Д. Трампа с Москвой не было. Данное обстоятельство существенно снижает риски "суровых" санкций против РФ. Естественно, что предыдущие законопроекты принимались без оглядки на реальные обстоятельства, но доклад Р. Мюллера резко меняет внутренний политический контекст в США, что в итоге может быть позитивным для российского рынка. Тем не менее, неделю мы можем начать неуверенно, поскольку на внешних рынках наблюдается явное бегство от риска", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.