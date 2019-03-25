Масштабные падения

Американские фондовые индексы резко снизились в пятницу. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продолжили резкое снижение в понедельник. Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник продолжает падение.

Американские фондовые индексы резко снизились в пятницу, продемонстрировав самое значительное падение за 2,5 месяца, и завершили неделю в "минусе".

Инвесторы продолжали анализировать неожиданно мягкую денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы (ФРС), сигналы об ослаблении экономического роста, отчетность компаний, включая Nike, и инвертирование кривой доходности гособлигаций США на участке от трех месяцев до 10 лет: в частности, доходность 3-месячных бумаг оказалась выше доходности "10-летних впервые с 2007 года, периода перед мировым финансовым кризисом. Инверсия считается одним предвестников рецессии в экономике США и говорит о том, что инвесторы в перспективе ждут снижения процентных ставок.

"Индекс страха" Уолл-стрит VIX подскочил в пятницу на 24%.

За неделю Dow Jones Industrial Average потерял 1,3%, Standard & Poor's 500 - 0,8%, Nasdaq - 0,6%.

Индексы менеджеров закупок (PMI) в еврозоне в целом, а также в Германии и Франции находятся на многолетних минимумах или вновь приближаются к ним. Ослабление деловой активности наиболее заметно в перерабатывающей промышленности. Индикаторы опросов в США также указали на ослабление роста деловой активности, хотя и в меньшей степени, чем в Европе.

Падение в США до некоторой степени помогли сдержать сильные данные о рынке жилья.

Продажи жилья на вторичном рынке США в феврале взлетели на 11,8% по сравнению с предыдущим месяцем - до 5,51 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов. Рост продаж был максимальным с 2015 года.

Согласно пересмотренным данным, в январе продажи составили 4,93 млн домов, а не 4,94 млн, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение продаж в феврале на 2,2% с ранее объявленного январского уровня, свидетельствуют данные Trading Economics.

Великобритания и Евросоюз договорились о небольшой отсрочке Brexit. Торговые переговоры США и Китая продолжатся на следующей неделе.

По словам президента США Дональда Трампа, переговоры с Китаем по торговым вопросам идут без особых проблем и потенциальное соглашение "окажет очень большое воздействие, возможно, более существенное, чем принято считать".

"Думаю, мы уже очень близки (к соглашению - ИФ). Совсем не обязательно, что мы его достигнем, но я думаю, что мы подбираемся очень близко", - сказал американский президент.

Акции Nike подешевели на 6,6% из-за слабого прогноза продаж на текущий квартал, падение стало самым значительным в списке компаний, входящих в индекс Dow Jones. При этом в прошлом финквартале Nike получила чистую прибыль и зафиксировала рост выручки во всех регионах.

Стоимость бумаг сети магазинов спортивной одежды и обуви Foot Locker упала на 4,9% из-за пессимистичного прогноза Nike.

Капитализация AMD уменьшилась на 5,5%. AMD объявила о существенном увеличении выплат гендиректору Лизе Су и перестановках в совете директоров.

Цена бумаг Tiffany выросла на 3,2%. Чистая прибыль компании в IV квартале существенно выросла, но выручка немного снизилась и была слабее ожиданий рынка. Сопоставимые продажи упали на 2%, тогда как аналитики ожидали сокращения на 1,4%.

Котировки акций Avon Products подскочили на 10,1% после выхода материала The Wall Street Journal о том, что директора компании обсуждают ее продажу бразильскому конкуренту Natura & Co.

Курс ценных бумаг Gamestop снизился на 1%. Компания объявила о назначении нового CEO после длительных поисков, с 15 апреля этот пост займет экс-гендиректор Victra, авторизованного ритейлера Verizon Wireless, Джордж Шерман.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов 22 марта упал на 460,19 пункта (1,77%) и составил 25502,32 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 54,17 пункта (1,90%) - до 2800,71 пункта.

Значение Nasdaq Composite уменьшилось на 196,29 пункта (2,50%), до 7642,67 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продолжили резкое снижение в понедельник на фоне опасений ослабления экономического роста по всему миру, доходность гособлигаций находится на минимальных отметках за несколько лет.

Падение рынка акций Японии и Азии в целом стало максимальным с начала 2019 года.

Сводный индекс региона MSCI обвалился на 1,9%, чего не наблюдалось с 25 декабря.

Доходность австралийских 10-летних облигаций обновила рекордный минимум, в Японии аналогичный индикатор достиг самого низкого уровня с сентября 2016 года.

На этой неделе рынки ждут возобновления американо-китайских переговоров о торговле, делегация представителей США нанесет визит в Китай.

Кроме того, во вторник стартует Боаоский азиатский форум ("восточный Давос") - основная конференция Китая и других стран АТР для обсуждения экономических тем.

Китайский Shanghai Composite упал на 1,1%, Shenzhen Composite - на 0,5%. Индекс "голубых фишек" Шанхая и Шэньчжэня CSI 300 опустился на 1,4%. Гонконгский Hang Seng потерял 1,7%.

Японский Nikkei 225 обвалился на 3,2%, более широкий индекс Topix - на 2,6%.

Значение южнокорейского KOSPI уменьшилось на 1,8%.

Австралийский S&P/ASX 200, для которого торги уже завершились, упал на 1,1%.

Сингапурский FTSE Straits Times снизился на 1,3%. Инфляция в Сингапуре в феврале усилилась до 0,5% в годовом выражении с январских 0,4%, как и ожидали аналитики. Падение цен на продовольствие и жилье замедлилось с января, сообщает TradingEconomics.

Индекс опережающих экономических показателей Малайзии вырос в январе на 1,3% относительно предыдущего месяца, падение за который было пересмотрено до 1,2%. Фондовый индекс FTSE Bursa Malaysia KLCI потерял около 1% в понедельник.

Стоимость бумаг Samsung Electronics упала на 2,2% в Сеуле вслед за пятничным падением американских производителей микросхем и других электронных компонентов.

Котировки ценных бумаг китайской нефтегазовой компании CNOOC на торгах в Гонконге уменьшились на 3% вслед за снижением цен на нефть, австралийские Santos и Oil Search потеряли 3,7% и 3,3% соответственно, японская Inpex - 3,8%.

В материковом Китае лидерами падения выступили нефтегазовые и финансовые компании (по -1,7% в Шанхае). Вместе с тем положительная динамика в высокотехнологичном секторе сдерживала общее снижение рынка.

В Японии активно дешевеют акции производителей бытовой техники и электроники (-2,5%), а также фармкомпаний (-3,9%).

Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник продолжает падение в связи с опасениями дальнейшего ослабления роста экономики как в развитых, так и в развивающихся странах, пишет Dow Jones.

Цена майских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК упала на 40 центов (0,60%) - до $66,35 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,45 (0,76%), до $58,59 за баррель.

По итогам торгов в прошлую пятницу Brent подешевела на $0,83 (1,2%), до $67,03 за баррель, WTI - на $0,94 (1,6%) - до $59,04 за баррель.

За неделю цена Brent уменьшилась на 0,2%, а котировка WTI поднялась на 0,4%.

Нефтяной рынок до июня будет близок к равновесию спроса и предложения, но вряд ли достигнет его, считает главный экономист Capital Economics по сырьевым рынкам Кэролайн Бейн. К середине года, по ее прогнозам, Brent может опуститься до примерно $60 за баррель из-за опасений, связанных с торможением мировой экономики.

Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось пятую неделю подряд: на прошлой неделе показатель упал на 9 единиц - до 824, что предвещает некоторое ослабление активности в отрасли.

По мнению главы InfraCap LLC Джея Хэтфилда, цены на нефть WTI в следующие 2-3 недели будут находиться в диапазоне от $55 до $60 за баррель, а в летние месяцы могут подняться до $60-70 за баррель благодаря высокому спросу на нефтепродукты в сезон активного вождения.