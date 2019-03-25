Утренние прогнозы: индексы продолжат нисходящее движение

По мнению аналитиков в понедельник утром старт фондовых торгов в России пройдет на отрицательной территории.

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон негативный перед стартом торгов в России. Азиатские рынки снижаются, как и сырьевые контракты. С другой стороны, для отечественных активов есть одна важная политическая новость: доклад специального прокурора США Р. Мюллера подтверждает, что никакого сговора Д. Трампа с Москвой не было. Данное обстоятельство существенно снижает риски "суровых" санкций против РФ. Естественно, что предыдущие законопроекты принимались без оглядки на реальные обстоятельства, но доклад Р. Мюллера резко меняет внутренний политический контекст в США, что в итоге может быть позитивным для российского рынка. Тем не менее, неделю мы можем начать неуверенно, поскольку на внешних рынках наблюдается явное бегство от риска".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с понижением порядка 0,3-0,5%, в районе 2480-2485 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2470, 2460 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2500, 2510 пунктов. После умеренно негативного старта торгов индекс МосБиржи может продолжить снижение к отметке 2470 пунктов. Этому способствует явно ухудшившееся состояние внешнего фона".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Внешний фон перед открытием российского фондового рынка в понедельник сигнализирует о продолжении нисходящей динамики на фондовых рынках мира. Снижение, на наш взгляд, обусловлено обострением ситуации в Великобритании, в связи с невозможностью премьер-министра добиться от парламента страны принятия согласованных с ЕС условий выхода, а также отказом ЕС от переноса сроков выхода без ратификации соглашения. Ближайшими уровнями поддержки выступят уровни 2485 и 2470 пунктов по индексу МосБиржи и 1200 и 1188 пунктов по индексу РТС".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов вероятно углубление коррекции вниз по индексу РТС под давлением внешнего фона. Инверсия на некоторых участках кривой процентных ставок в США трактуется многими участниками рынка как возможный признак рецессии (так, доходность однолетних казначейских облигаций превышает доходность десятилетних), что способствует усилению давления продаж на рынках акций в целом. Вывод генпрокурора США из доклада Мюллера, озвученный в прошедшие выходные, скорее благоприятен для российского рынка - не найдено оснований для выдвижения обвинений Д. Трампу по делу о предполагаемом вмешательстве РФ в предвыборный процесс. Однако глобальное снижение склонности инвесторов к принятию риска может оказать более сильным фактором влияния на рынок, чем итоги расследования в США".

"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "На российском фондовом рынке конец прошлой недели также был отмечен коррекционными настроениями - индекс МосБиржи в пятницу потерял 0,6%, вернувшись под отметку в 2500 пунктов. Внешний фон на открытии недели складывается негативный для российского рынка, соответственно, сегодня ожидаем снижения индекса в середину диапазона 2450-2500 пунктов".