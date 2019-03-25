Нисходящая динамика фондового рынка продолжится - Инвестиционная палата

"Внешний фон перед открытием российского фондового рынка в понедельник сигнализирует о продолжении нисходящей динамики на фондовых рынках мира. Снижение, на наш взгляд, обусловлено обострением ситуации в Великобритании, в связи с невозможностью премьер-министра добиться от парламента страны принятия согласованных с ЕС условий выхода, а также отказом ЕС от переноса сроков выхода без ратификации соглашения. Ближайшими уровнями поддержки выступят уровни 2485 и 2470 пунктов по индексу МосБиржи и 1200 и 1188 пунктов по индексу РТС", - отмечает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.