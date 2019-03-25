В начале торгов понедельника вероятно углубление коррекции вниз по индексу РТС - ИФ "Олма"

"Сегодня в начале торгов вероятно углубление коррекции вниз по индексу РТС под давлением внешнего фона. Инверсия на некоторых участках кривой процентных ставок в США трактуется многими участниками рынка как возможный признак рецессии (так, доходность однолетних казначейских облигаций превышает доходность десятилетних), что способствует усилению давления продаж на рынках акций в целом. Вывод генпрокурора США из доклада Мюллера, озвученный в прошедшие выходные, скорее благоприятен для российского рынка - не найдено оснований для выдвижения обвинений Д. Трампу по делу о предполагаемом вмешательстве РФ в предвыборный процесс. Однако глобальное снижение склонности инвесторов к принятию риска может оказать более сильным фактором влияния на рынок, чем итоги расследования в США. На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение наметившегося движения по паре доллар-рубль в направлении отметки 65", - предполагает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.