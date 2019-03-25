.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / В начале торгов понедельника вероятно углубление коррекции вниз по индексу РТС - ИФ "Олма"
.
25 марта 2019 года 09:11
В начале торгов понедельника вероятно углубление коррекции вниз по индексу РТС - ИФ "Олма"
"Сегодня в начале торгов вероятно углубление коррекции вниз по индексу РТС под давлением внешнего фона. Инверсия на некоторых участках кривой процентных ставок в США трактуется многими участниками рынка как возможный признак рецессии (так, доходность однолетних казначейских облигаций превышает доходность десятилетних), что способствует усилению давления продаж на рынках акций в целом. Вывод генпрокурора США из доклада Мюллера, озвученный в прошедшие выходные, скорее благоприятен для российского рынка - не найдено оснований для выдвижения обвинений Д. Трампу по делу о предполагаемом вмешательстве РФ в предвыборный процесс. Однако глобальное снижение склонности инвесторов к принятию риска может оказать более сильным фактором влияния на рынок, чем итоги расследования в США. На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение наметившегося движения по паре доллар-рубль в направлении отметки 65", - предполагает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.
.
25 марта 2019 года 16:11
"Российская валюта укрепляла свои позиции. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4305 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,81%, недельная - до 7,85%, а месячная - до 8,16%. Доклад Р. Мюллера существенно снижает риски по российским активам, соответственно, в действие... читать дальше
.25 марта 2019 года 15:48
"Российский фондовый рынок в первой половине дня так и не определился с направлением, а в акциях нет единой динамики. Российский рублёвый индекс "Московской биржи" показывает нулевое изменение и торгуется вблизи отметки 2490 пунктов, при этом валютный индекс РТС прибавляет почти 0,6% и торгуется... читать дальше
.25 марта 2019 года 15:23
"Начало торгов на рынке было в "минусовой зоне" (индекс МосБиржи просел на 0,5%), но сейчас ситуация выравнивается. Много негатива есть на рынке, но есть и позитив, который не позволяет ему "спикировать" вниз. Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа или кого-то из участников его... читать дальше
.25 марта 2019 года 15:00
Российская валюта в пятницу резко развернулась к снижению. Как это часто бывает, разом против нее сложилось сразу несколько факторов, что позволило паре USD/RUB показать рост более 110 копеек, забираясь выше 64,8 от минимального уровня дня на 63,7, подчеркивает аналитик FxPro Александр... читать дальше
.25 марта 2019 года 14:48
Инвесторы в качестве ориентира по доходности новых евробондов АЛРОСА могут использовать выпуск НЛМК-24 - Sberbank CIB
В пятницу АЛРОСА анонсировала выкуп еврооблигаций АЛРОСА-20 на сумму до $400 млн (сейчас объем этих бумаг в обращении равен $894 млн). Период выкупа будет коротким и завершится 1 апреля, а значит, инвесторы из США не смогут принять в нем участие. Расчеты пройдут 16 апреля, напоминают эксперты... читать дальше
.25 марта 2019 года 14:40
Активы развивающихся рынков (EM) остаются под давлением из-за Турции, как в августе 2018 г. - ITI Capital
"Мы считаем, что активы EM могут оказаться под давлением из-за нового витка дипломатической напряженности между США и Турцией, которая уже провоцировала масштабную распродажу - в августе 2018 г. Внутриполитическая напряженность нарастает также в Бразилии и Аргентине. Пока коррекция носила... читать дальше
.25 марта 2019 года 14:32
"Сегодня утром валюты развивающихся рынков укрепляются, умеренно отыгрывая потери, понесенные в пятницу. Однако рынки по-прежнему обеспокоены перспективами роста мировой экономики, и недавнее смягчение позиции ФРС США лишь усилило эти опасения. Таким образом, не исключено, что во второй половине... читать дальше
.25 марта 2019 года 14:25
Обнародованных подробностей из отчета Уильяма Барра недостаточно, чтобы обеспечить заметное сокращение применяемого к российским активам политического дисконта - Sberbank CIB
Генпрокурор США Уильям Барр передал в Конгресс резюме итогов расследования Роберта Мюллера, отчет о котором был представлен в пятницу вечером. По мнению экспертов Sberbank CIB Коула Эйксона и Андрея Кузнецова, в краткосрочной перспективе это событие позитивно для рынка. Как следует из доклада... читать дальше
.25 марта 2019 года 14:08
В пятницу ТМК (B+/B1/-) объявила о продаже своего американского дивизиона IPSCO Tubulars Inc. крупному мировому производителю труб Tenaris. Согласно пресс-релизу, «общая цена сделки составляет 1 209 млн долл., без учета денежных средств и долговых обязательств на балансе, но включает в себя 270... читать дальше
.25 марта 2019 года 13:40
(добавлены 3-4 абзацы) "ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (ТМК) на 23% - до $4,90 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для GDR компании аналитиками была... читать дальше
.25 марта 2019 года 13:27
JPMorgan возобновил анализ сталелитейных компаний РФ, говорится в обзоре аналитика инвестбанка Анны Антоновой. Для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Северстали" (MOEX: CHMF) и "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) была дана рекомендация "выше рынка", для GDR... читать дальше
.25 марта 2019 года 13:17
Мы ожидаем улучшения кредитных рейтингов/прогнозов, если ТМК погасит значительный объем долга с использованием денежных средств от продажи IPSCO - БКС Глобал Маркетс
ТМК договорилась с Tenaris о продаже IPSCO за $1.2 млрд без учета денежных средств и долговых обязательств и включая $270 млн оборотного капитала, говорится в сообщении ТМК. "Новость о продаже IPSCO компании Tenaris за $1.2 млрд благоприятна для TRUBRU 20 (YTM 4.6%, Z-спред 160 б.п.),... читать дальше
.25 марта 2019 года 12:57
"В начале прошедшей недели цены на нефть Brent продолжили плавно расти, как мы и ожидали. Спрос на нефть поддерживается фактором сезонности, сигналами от ОПЕК+ (вероятность продления соглашения о сокращении поставок на 2 п/г растет) и падением запасов сырой нефти в США. Рост цен также был... читать дальше
.25 марта 2019 года 12:40
"Мы считаем, что игнорировать сигналы замедления мировой экономики становится все труднее, а перспективы урегулирования проблем торговли и Брекзит остаются туманными. В этих условиях многие инвесторы будут использовать слабость доллара как повод для его покупки, что ограничит потенциал снижения... читать дальше
.25 марта 2019 года 12:34
Наша спекулятивная позиция - это 50:50 короткая позиция в паре USD|RUB и в золоте - "Иволга Капитал"
подтверждение классического правила: продавай на новостях. В среду ФРС объявила обновленные параметры денежной политики (сохранение ключевой ставки, постепенное прекращение сворачивания QE), новость важная и отличная! "Холодный душ" прошлой пятницы - более-менее предсказуемое для рынков явление.... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.