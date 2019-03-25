По индексу МосБиржи сегодня ожидаем снижения индекса в середину диапазона 2450-2500 пунктов - Промсвязьбанк

"На российском фондовом рынке конец прошлой недели также был отмечен коррекционными настроениями - индекс МосБиржи в пятницу потерял 0,6%, вернувшись под отметку в 2500 пунктов. Внешний фон на открытии недели складывается негативный для российского рынка, соответственно, сегодня ожидаем снижения индекса в середину диапазона 2450-2500 пунктов. При этом на горизонте нескольких месяцев видим перспективы ощутимого роста с текущих уровней в преддверии сезона дивидендных выплат - сезон корпоративной отчетности в РФ проходит преимущественно в позитивном ключе и дает основания рассчитывать на увеличение дивидендных выплат российскими компаниями", - указывает специалист Промсвязьбанка Михаил Поддубский.