Рынок акций РФ на неделе протестировал верхнюю границу коридора 2450-2500 пунктов по индексу МосБиржи

Рынок акций РФ на торговой неделе протестировал верхнюю границу торгового коридора 2450-2500 пунктов по индексу МосБиржи, который оставался неизменным на протяжении месяца. Толчком к росту стала выросшая нефть и появившийся интерес к рисковым активам в свете сигнала Федрезерва США о смягчении монетарной политики. Сдерживающим фактором для рублевых акций стало продолжающееся укрепление рубля и спрос на облигации РФ.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 14 по 20 марта составил порядка $80 млн против оттока $170 млн неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали отток капитала на уровне $50 млн по сравнению с оттоком $110 млн на предыдущей неделе (данные EPFR Global).

Индекс МосБиржи в период с 18 по 22 марта вырос на 0,6% и оставил 2492,7 пункта, индекс РТС прибавил 1,4% и достиг 1213,4 пункта на фоне снижения доллара до 64,71 руб./$1 (-0,11 рубля). Нефть Brent за неделю подешевела на 0,8% или $0,51 (майский фьючерс).

Неделя на рынке акций РФ началась с роста на фоне позитивной динамики мировых фондовых площадок и нефти, индекс РТС превысил 1210 пунктов, обновив максимум с 12 февраля за счет укрепления рубля, а поддержку индексу МосБиржи (выше 2480 пунктов) оказали выросшие бумаги Сбербанка (+1,2%) и "Газпрома" (+0,8%). Индексный провайдер FTSE по итогам полугодового пересмотра индексов исключил с 18 марта акции ПАО "Трубная металлургическая компания" (-0,4%) и холдинга "Сафмар финансовые инвестиции" (-7,7%) из индекса FTSE All-World, переместив их в индекс бумаг компаний с малой капитализацией (FTSE Small Cap). Кроме того, индексный провайдер заменил GDR "Полюса" на акции компании (+2,2%).

Встреча между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином для подписания итогового соглашения о торговле может быть перенесена с апреля на июнь, поскольку подготовка сделки требует больше времени, чем планировалось первоначально. Нефть Brent поднялась до $67,4 за баррель на фоне заявления министра энергетики Саудовской Аравии о том, что страны ОПЕК+ близки к выполнению соглашения об ограничении нефтедобычи на 90% и альянсу необходимо продолжать ограничения по крайней мере до июня.

Во вторник рынок акций продолжил рост вслед за мировыми площадками в преддверии двухдневного заседания Федрезерва США, однако к закрытию "бычий" настрой несколько ослаб из-за забуксовавшей нефти Brent; в аутсайдерах выступили упавшие на 10% акции ПАО "Группа Черкизово" на новостях о намерении компании провести re-IPO более 6,6% бумаг. Индекс МосБиржи превысил 2490 пунктов, нефть Brent поднималась до $68,2 за баррель, но затем откатилась к $67,7 за баррель.

В среду рынок акций превысил 2500 пунктов по индексу МосБиржи впервые почти за месяц благодаря росту нефти на статистике Минэнерго США, в то время как внешние фондовые площадки подавали коррекционные сигналы в ожидании итогов заседания Федрезерва США; индекс РТС поднялся до 1226 пунктов и обновил максимум почти за год - с апреля 2018 года.

Давление на мировые рынки оказали новости о сложностях в торговых переговорах США-КНР: китайская сторона сопротивляется требованиям США об уступках в некоторых сферах. В конце марта торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стив Мнучин прибудут в Пекин для продолжения торговых переговоров с Китаем.

Нефть Brent поднялась к $68,4 за баррель на статистике Минэнерго США, показавшей падение запасов нефти за неделю на рекордные с июля 2018 года 9,59 млн баррелей, при прогнозах роста на 1-1,75 млн баррелей (запасы бензина в США также упали - на 4,59 млн баррелей вместо ожидавшегося сокращения на 2,5 млн баррелей).

В четверг рынок акций РФ продолжил рост после решения Федрезерва США несколько смягчить монетарную политику, что подогрело спрос на рисковые активы; индекс РТС поднялся к 1240 пунктам, а индекс МосБиржи не смог закрепиться выше 2510 пунктов из-за укрепления рубля.

Федрезерв США сохранил базовую процентную ставку и сократил число возможных повышений в этом году с двух до нуля. Вместе с тем руководители Федрезерва ухудшили макроэкономические прогнозы на 2019-2020 годы и объявили, что завершат сокращение активов на балансе в сентябре текущего года.

Выросли акции "Мечела" (+1,8% и +6,1% "префы") после публикации годового отчета (чистая прибыль увеличилась на 9%) и "Мобильных телесистем" (+3,9%, до 268 руб.) на новостях о новой дивидендной политике на 2019-2021 годы (минимальные дивиденды МТС увеличены до 28 рублей на акцию с предыдущего уровня 20 рублей).

Подъем внешних рынков сдерживался заявлениями президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон пока не будет отменять таможенные пошлины на китайские товары, несмотря на прогресс в переговорах с КНР. Нефть Brent обновила 4-месячный максимум, поднявшись к $68,69 за баррель, после чего цены ушли ниже $68 за баррель.

В пятницу рынок акций скорректировался вниз вместе с мировыми фондовыми площадками в рамках фиксации прибыли игроками в конце недели; индекс МосБиржи откатился ниже 2500 пунктов. Нефть Brent опустилась в район $66,5 за баррель.

Упали в пятницу акции "Распадской" (-3,8%) на фоне известий, что совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года. Компания может начать выплату дивидендов за первое полугодие 2019 года при соотношении чистый долг/EBITDA не выше 2х. Минимальный ежегодный платеж составит $50 млн и будет выплачиваться двумя траншами минимум по $25 млн каждый по результатам I полугодия и финансового года.

Взлетели акции "Трубной металлургической компании" (+17%) на новостях, что компания подписала соглашение с Tenaris о продаже IPSCO Tubulars за $1,2 млрд. Сделка совершается в рамках стратегии развития ТМК, предусматривающей, в частности, монетизацию ее международных активов. Одной из ключевых составляющих использования вырученных от продажи средств станет сокращение долговой нагрузки группы ТМК.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка выглядели бумаги "Трубной металлургической компании" (+21%), "префы" "Мечела" (+8%), акции "ОГК-2" (+7%); хуже рынка смотрелись акции "Мостотреста" (-7%), "МРСК Центра" (-4%), "ФосАгро" (-4%).

Динамику рынка акций РФ в конце марта по-прежнему будут определять нефть, новости по Brexit и торговым переговорам США и Китая; коридор колебаний индекса МосБиржи может составить 2460-2520 пунктов, для индекса РТС - 1190-1250 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".