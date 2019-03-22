Снижение рынка акций пока укладывается в рамки коррекции - ИК "Велес Капитал"

"Индексы МосБиржи и РТС завершают день в заметном "минусе", опустившись ниже поддержек 2500 и 1225 пунктов. Следующими важными для краткосрочных "быков" значениями станут отметки 2480 и 1195 пунктов - их преодоление будет говорить о том, что снижение уже больше не является коррекционным и принимает более серьезный оборот. С фундаментальной точки зрения, причин для серьезного беспокойства у игроков на повышение на данный момент нет. Ключевые индикаторы (индексы США, нефть) удерживают важные краткосрочные поддержки, в связи с чем продажи проходят в рамках коррекции. Следующая неделя предоставит инвесторам много поводов для размышлений. Повышенное внимание, в частности, будет направлено на визит американской делегации в КНР - появление серьезных разногласий могло бы стать причиной более глубокого падения на основных мировых биржах", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.